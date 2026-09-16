Российские регионы отказываются от многомиллионных выплат за контракт с Минобороны. Мордовия сократила выплату почти в четыре раза

Российские регионы продолжают сокращать выплаты за заключение контрактов с Минобороны, которые в предыдущие годы резко росли на фоне необходимости набирать людей для войны против Украины. В сентябре выплаты уменьшили как минимум Мордовия и Иркутская область, ранее в 2026 году их также снижали Свердловская область и Иркутская область, а осенью 2025-го аналогичные решения приняли более десяти субъектов РФ.

Одно из самых резких сокращений произошло в Мордовии. Еще 18 августа власти республики установили выплату новым контрактникам в размере 3 млн рублей, однако уже 15 сентября снизили ее обратно до 800 тысяч рублей. Таким образом, повышенная выплата просуществовала меньше месяца.

При этом проблемы с финансированием таких выплат в Мордовии возникали и раньше. В июне глава республики Артем Здунов публично выяснял, почему выплаты некоторым военнослужащим были приостановлены с начала года. Региональный Минфин объяснял свою позицию «ограниченностью бюджетных ресурсов», однако Здунов потребовал выплаты восстановить.

В сентябре выплату сократила и Иркутская область — с 2,1 млн до 1,8 млн рублей. Губернатор Игорь Кобзев одновременно говорил о необходимости выполнять план по привлечению людей на фронт и о «непростой задаче исполнения бюджета области на 2026 год». При этом регион решил тратить больше денег непосредственно на вербовку: вознаграждение посреднику за привлечение иностранца достигло 1,5 млн рублей, а россиянина из другого региона — 800 тысяч.

В мае Свердловская область уменьшила региональную выплату с 2,7 млн до 2,5 млн рублей. Власти региона конкретной причины не назвали, заявив лишь, что решение принималось исходя из «комплекса факторов».

При этом Иркутская область снижала выплаты уже в начале 2026 года: контрактникам, завербовавшимся в январе, полагалось 1,4 млн рублей дополнительных выплат, а подписавшим контракт в феврале и марте — 1 млн. В марте The Insider насчитал как минимум десять других регионов, которые, напротив, продолжали повышать выплаты. В Кузбассе тогда выплаты пришлось урезать на фоне дефицита регионального бюджета.

Массовое сокращение бонусов началось еще осенью 2025 года. По подсчетам «Новой газеты Европа», только в октябре выплаты уменьшили минимум девять регионов. В Татарстане региональный бонус сократился с 2,7 млн до 400 тысяч рублей, в Марий Эл — с 2,6 млн до 400 тысяч, в Чувашии — с 2,1 млн до 400 тысяч. В Самарской области выплата, которая в начале 2025 года достигала 3,6 млн рублей, к октябрю также упала до 400 тысяч. Сокращения происходили в Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской областях, ЯНАО, Башкортостане и других регионах.

Таким образом, ситуация заметно отличается от 2024-го и первой половины 2025 года, когда регионы конкурировали за контрактников, последовательно повышая единовременные выплаты. Теперь часть субъектов возвращает их к сотням тысяч рублей, хотя необходимость пополнять армию сохраняется.

По оценке экономиста Яниса Клюге, которую приводит Conflict Intelligence Team, с января по август 2026 года контракты заключили около 234 тысяч человек против 260 тысяч за тот же период 2025 года — примерно на 10% меньше. Это оценка на основании бюджетных данных, а не официальная статистика Минобороны.