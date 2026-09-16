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Новости

ВСУ атакуют в сторону реки Жеребец севернее Лимана, погиб командир российской 4-й мотострелковой бригады. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На лиманском направлении украинские войска атакуют в сторону реки Жеребец на плацдарме к северу от Лимана
  • На покровском направлении заявляются суточные потери ВС РФ на уровне 200 человек убитыми и ранеными под Добропольем
  • Атака российского беспилотника на рейсовый автобус в Днепропетровской области — пять человек погибли
  • В Киевской области работники АЗС получат доступ к специальной системе Минобороны Украины по мониторингу беспилотников
  • Клеман Молен — результативность налетов российских БПЛА выросла за счет применения реактивных модификаций
  • Из-за проблем с обеспечением бензином и дизелем российские власти перестраивают топливный рынок
  • В результате удара беспилотника погиб командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис
  • The Insider выпустил подробный материал о вариантах и перспективах новой волны частичной мобилизации в России

Обстановка на фронте

На лиманском направлении украинские войска атакуют в сторону реки Жеребец на плацдарме к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец подтверждает (1234) успехи СОУ: в частности, по его сведениям, им удалось «зачистить» российский плацдарм к западу от реки Нитриус и практически полностью выбить противника из Лимана, за исключением нескольких пехотных групп на юго-востоке города, а также освободить Диброву. Вместе с тем обозреватель отмечает, что российский выступ к западу от реки Жеребец пока не ликвидирован, хотя такое развитие событий вполне возможно, также ВС РФ сохраняют контроль над лесным массивом между Лиманом и Ямполем. Тем не менее обозреватель считает, что остановка российского наступления к северу от Лимана оказала серьезное негативное влияние на ход российской операции против Славянско-Краматорской агломерации.

Тем временем пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российских ударов в районе Колодезей и сделал вывод о продвижении СОУ на 5 км к реке Жеребец.

На славянском направлении украинские военные ведут работы по установке противодроновых сеток над дорогами.

Z-канал «Военный Осведомитель» приводит кадры, снятые, как сообщается, на дороге в окрестностях Краматорска. Над дорогой натянуты противодроновые сетки, а также на ней видно сразу несколько уничтоженных автомобилей.

На покровском направлении заявляются суточные потери ВС РФ на уровне 200 человек убитыми и ранеными под Добропольем.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», утверждает, что только за один день 15 сентября потери ВС РФ на добропольском участке фронта составили примерно по 100 человек убитыми и ранеными. Он характеризует происходящее как «самоутилизацию» российских войск.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 16 сентября 80 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), «Гербера» и БПЛА-имитаторов (63 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в семи локациях, а также падение обломков в двух локациях.

Пять человек погибли, еще семеро пострадали в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус в Днепропетровской областисообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.

Последствия российского удара по рейсовому автобусу в Днепропетровской области

Последствия российского удара по рейсовому автобусу в Днепропетровской области

Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

В Николаевской области дрон атаковал пассажирский поезд, следовавший из Киева в Николаев. Как сообщили в компании «Укрзалізниця», все пассажиры и бригада поезда были заранее эвакуированы, поэтому никто не пострадал. Возникший пожар был оперативно ликвидирован.

Один человек был ранен утром в Святошинском районе Киева. По сообщению мэра Виталия Кличко, обломки дрона упали на складское помещение, возник пожар. В Минобороны РФ заявили, что в Киеве под удар попало промышленное предприятие ОАО «Киевское автотранспортное предприятие», «осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ». В Одесской области был поражен очередной сухогруз.

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В Киевской области работники автозаправочных станций получат доступ к специальной системе Минобороны Украины, которая отслеживает маршруты движения российских ударных беспилотниковсообщил накануне глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко. «Доступ к ней позволит ответственным сотрудникам АЗС в режиме реального времени видеть актуальную информацию о движении вражеских воздушных целей и оперативнее принимать решения относительно работы автозаправочных комплексов во время угрозы», — говорится в сообщении.

OSINT-исследователь Клеман Молен сообщил, что общее количество дальнобойных дронов, запущенных российскими войсками по Украине, в августе уменьшилось по сравнению с июлем, а количество попаданий, наоборот, возросло до 800. Это объясняется расширением применения реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5», которых запущено всего 20–30% от общего количества, но при этом перехвачено было всего 60% против 90% дронов «Герань-2» с бензиновым двигателем. По его сведениям, первыми в списке пораженных целей с большим отрывом идут логистические объекты, в том числе гражданские. Молен отдельно отмечает, что более четверти ударов из всех пришлось по Киеву и области.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 15 сентября 22 беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 16 сентября был перехвачен 71 БПЛА над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.

Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 16 сентября и отмечает, что атаки велись на оккупированные территории.

Генштаб ВСУ сообщил, что 15 сентября и в ночь на 16 сентября украинские силы поразили ряд российских военных объектов. На аэродроме Саки в аннексированном Крыму под удар попал фронтовой бомбардировщик Су-24; степень повреждений уточняется. Также, по информации Генштаба, в районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска беспилотников, а в Старомлыновке, Покровске (до 2016 года — Красноармейск) в Донецкой области и Покровском в Запорожской области — пункты управления БПЛА. Кроме того, заявлено о поражении склада боеприпасов в Должанске (до 2016 года — Свердловск), баз хранения топлива в Ровеньках и Бердянске, а также постов технических средств разведки «Гренадер» в Суворове и Рисовом в Крыму.

Российские власти перестраивают топливный рынок из-за проблем с обеспечением топливом. Правительство РФ разрешило нефтяным компаниям засчитывать прямые поставки бензина и дизеля электростанциям в обязательный норматив биржевых продажобнаружил The Insider. Постановление Михаила Мишустина опубликовано 14 сентября, но действует задним числом — с 1 июля. Это третий за лето шаг по сокращению объема топлива, поступающего на открытые торги: в июле власти снизили норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10%, а в августе разрешили закрывать его адресными и внебиржевыми поставками отдельным категориям потребителей. Теперь из обязательных 10% произведенного бензина до 8% можно поставлять адресным получателям, а из 16% дизеля — до 13%. Таким образом, на открытые торги остается минимум 2% бензина и 3% дизеля.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 14 сентября по 20:00 15 сентября стало известно как минимум о 15 погибших и 87 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

На войне погиб генерал-майор Антон Грунис, командовавший 4-й отдельной мотострелковой бригадой — бывшей 4-й бригадой «ЛНР». Накануне в соцсетях появился некролог со ссылкой на  Telegram-канал выпускников суворовских училищ «Суворовское братство». Позже смерть Груниса была подтверждена замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудиновым. Обстоятельства гибели военного неизвестны. «Важные истории» со ссылкой на утечки пишут, что Грунис был прикреплен к городу Алчевску в Луганской области. 13 сентября Генштаб ВСУ сообщал об ударе по этому городу. Российские СМИ указывали, что именно Грунис доложил в начале июля о «взятии» Константиновки в Донецкой области, за что получил звание Героя России. Ответственность за ликвидацию Груниса взяли на себя Силы беспилотных систем ВСУ и их командующий Роберт «Мадяр» Бровди. В его посте датой удара указано 12 сентября.

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The Insider выпустил подробный материал о вариантах и перспективах новой волны частичной мобилизации в России. В тексте анализируются политические и экономические издержки такого решения, а также военные потребности, отвечающие задаче единовременного привлечения 300–500 тысяч новобранцев.

Вооружения и военная техника

Правительство Финляндии предоставит Украине в преддверии зимы 34-й пакет военной помощи на сумму в €290 млн, сообщил президент страны Александр Стубб. Содержимое пакета традиционно не раскрывается, однако Стубб уточнил, что в нем есть позиции, срочно запрошенные Владимиром Зеленским.

Российские ИИ-модели существенно отстают от передовых американских и китайских аналогов, однако активно используются, в частности, для создания пропаганды и разработки БПЛА, сообщает Bloomberg. В то же время многие разработчики продолжают пользоваться в этих целях китайскими или западными моделями.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ приводит видео, снятое, как сообщается, в городе Каспийске, на котором запечатлен российский военный корабль, укрытый противодроновыми сетками.

О главных событиях войны 15 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ объявили об операции «Вивальди» в районе Лимана, на счету российских военных 35 созданных ИИ «флаговтыков». Что происходит на фронте

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Публикация:«ВСУ атакуют в сторону реки Жеребец севернее Лимана, погиб командир российской 4-й мотострелковой бригады. Что происходит на фронте»

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