ВСУ атакуют в сторону реки Жеребец севернее Лимана, погиб командир российской 4-й мотострелковой бригады. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении украинские войска атакуют в сторону реки Жеребец на плацдарме к северу от Лимана

На покровском направлении заявляются суточные потери ВС РФ на уровне 200 человек убитыми и ранеными под Добропольем

Атака российского беспилотника на рейсовый автобус в Днепропетровской области — пять человек погибли

В Киевской области работники АЗС получат доступ к специальной системе Минобороны Украины по мониторингу беспилотников

Клеман Молен — результативность налетов российских БПЛА выросла за счет применения реактивных модификаций

Из-за проблем с обеспечением бензином и дизелем российские власти перестраивают топливный рынок

В результате удара беспилотника погиб командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис

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Обстановка на фронте

На лиманском направлении украинские войска атакуют в сторону реки Жеребец на плацдарме к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец подтверждает (1, 2, 3, 4) успехи СОУ: в частности, по его сведениям, им удалось «зачистить» российский плацдарм к западу от реки Нитриус и практически полностью выбить противника из Лимана, за исключением нескольких пехотных групп на юго-востоке города, а также освободить Диброву. Вместе с тем обозреватель отмечает, что российский выступ к западу от реки Жеребец пока не ликвидирован, хотя такое развитие событий вполне возможно, также ВС РФ сохраняют контроль над лесным массивом между Лиманом и Ямполем. Тем не менее обозреватель считает, что остановка российского наступления к северу от Лимана оказала серьезное негативное влияние на ход российской операции против Славянско-Краматорской агломерации.

Тем временем пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российских ударов в районе Колодезей и сделал вывод о продвижении СОУ на 5 км к реке Жеребец.

На славянском направлении украинские военные ведут работы по установке противодроновых сеток над дорогами.

Z-канал «Военный Осведомитель» приводит кадры, снятые, как сообщается, на дороге в окрестностях Краматорска. Над дорогой натянуты противодроновые сетки, а также на ней видно сразу несколько уничтоженных автомобилей.

На покровском направлении заявляются суточные потери ВС РФ на уровне 200 человек убитыми и ранеными под Добропольем.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», утверждает, что только за один день 15 сентября потери ВС РФ на добропольском участке фронта составили примерно по 100 человек убитыми и ранеными. Он характеризует происходящее как «самоутилизацию» российских войск.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 16 сентября 80 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), «Гербера» и БПЛА-имитаторов (63 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в семи локациях, а также падение обломков в двух локациях.

Пять человек погибли, еще семеро пострадали в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус в Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.