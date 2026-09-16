Российские власти перестраивают топливный рынок из-за кризиса: часть бензина и дизеля уходит с открытых торгов

Правительство России разрешило нефтяным компаниям учитывать прямые поставки бензина и дизельного топлива электростанциям и другим объектам генерации при выполнении обязательного норматива продаж топлива на бирже. Соответствующее постановление № 1156 Михаила Мишустина опубликовано 14 сентября, обнаружил The Insider.

Речь идет об организациях, владеющих объектами по производству электрической или тепловой энергии и использующих топливо для оборудования, производящего электроэнергию. Конкретный перечень таких предприятий должно в течение 15 рабочих дней сформировать Минэнерго, после чего ФАС обязана опубликовать его. Постановление принято в сентябре, однако распространяется задним числом на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года.

Переформатирование рынка

Новое постановление стало очередным этапом начавшегося летом переформатирования российского топливного рынка. До июля нефтепереработчики должны были продавать на бирже не менее 15% произведенного бензина. 2 июля правительство снизило этот норматив до 10%, объяснив решение необходимостью стабилизировать внутренний рынок. Источники «Интерфакса» тогда сообщали, что высвободившееся топливо планировалось направлять сельхозпроизводителям и другим социально значимым потребителям.

Следующий крупный шаг был сделан 10 августа. Правительство разрешило нефтяникам учитывать при выполнении биржевого норматива топливо, которое вообще не поступало на обычные открытые торги: его можно было продавать по адресным биржевым заявкам конкретному покупателю либо по внебиржевым договорам. Получателями стали предприятия АПК и строительства, организации северного завоза, РЖД и некоторые другие определяемые государством потребители.

Масштаб исключений довольно большой. Во втором полугодии нефтяные компании обязаны продавать через биржу не менее 10% произведенного бензина. Однако до 8% от всего производства теперь можно продать напрямую или адресно определенным государством потребителям и все равно засчитать эти поставки в выполнение норматива. Получается, что из обязательных 10% только 2% производства гарантированно должны попасть на обычные открытые биржевые торги.

С дизелем похожая ситуация: из обязательных 16% производства до 13% можно направить адресным получателям, поэтому на открытые торги остается минимум 3% произведенного дизеля.

Теперь к числу получателей такого топлива добавили электро- и теплогенерирующие предприятия. Это означает, что выбранные Минэнерго электростанции смогут получать бензин и дизель непосредственно от поставщиков, не конкурируя за весь необходимый объем на открытых биржевых торгах. Правительство объясняет эту схему необходимостью обеспечить топливом «стратегически важные категории потребителей».

Все эти изменения были введены на фоне проблем с обеспечением внутреннего рынка топливом. Параллельно власти пошли и на другие экстренные меры. В августе правительство разрешило до июля 2027 года выпуск и обращение бензина и дизеля более низких экологических классов и упростило ввоз иностранного бензина. В самом постановлении эти меры названы превентивными и направленными на «недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива».

Примечательно и то, что механизм адресных поставок оформлялся задним числом. Августовские изменения распространили на отношения с 1 июля, а сентябрьское постановление об энергетиках вновь отнесли к той же дате. Таким образом, поставки, которые отдельные производители уже осуществили выбранным предприятиям в июле и августе, потенциально могут быть учтены при расчете выполнения обязательного норматива.

В результате за два с половиной месяца государство заметно изменило сам принцип обязательной реализации топлива: сначала снизило долю бензина, которую нефтяники должны продавать на бирже, затем разрешило бóльшую часть оставшегося норматива закрывать адресными и внебиржевыми поставками приоритетным потребителям, а теперь расширило их перечень за счет энергетики.

Кому именно понадобился новый механизм, пока неизвестно. Постановление № 1156 не содержит названий электростанций или компаний. Их должен определить Минэнерго, а ФАС — опубликовать список. Именно этот перечень позволит установить, в каких регионах государство переводит объекты генерации на приоритетное снабжение бензином и дизелем и какие компании стали получателями нового исключения.