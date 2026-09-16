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На войне погиб генерал Антон Грунис, докладывавший Путину о взятии Константиновки. Город до сих пор не захвачен

The Insider
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На войне погиб генерал-майор Антон Грунис, командовавший 4-й отдельной мотострелковой бригадой — бывшей 4-й бригадой «ЛНР». На это обратило внимание издание «Важные истории». О гибели Груниса сообщили командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и Telegram-канал выпускников суворовских училищ «Суворовское братство».

Как именно погиб Грунис, пока неизвестно. «Важные истории» отмечают, что, судя по данным из утечек, он был прикреплен к Алчевску в оккупированной части Луганской области. За несколько дней до сообщений о его гибели, 13 сентября, ВСУ нанесли удар по объектам в этом городе. Украинская сторона заявляла об уничтожении склада снабжения и места, где российские войска хранили оружие и технику. В тот же период, по данным мониторингового канала Exilenova+, СБУ атаковала технику в поселке Карпаты неподалеку от Алчевска. Связана ли гибель Груниса с этими ударами, неизвестно.

До полномасштабного вторжения в Украину Грунис участвовал в военных кампаниях России в Чечне, Грузии и Сирии, а также в аннексии Крыма.

В последнее время он командовал бригадой, наступавшей на Константиновку в Донецкой области. В июле Грунис уже отчитался Владимиру Путину о взятии города, а месяц спустя получил звание Героя России.

Константиновка, однако, полностью под российский контроль так и не перешла. OSINT-проект Black Bird Group и Институт изучения войны (ISW) фиксируют продолжающиеся бои в городской черте. Российский провоенный канал «Рыбарь» также указывает, что украинские позиции сохраняются в районе, который он обозначает как обширную «серую зону».

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Публикация:«На войне погиб генерал Антон Грунис, докладывавший Путину о взятии Константиновки. Город до сих пор не захвачен»

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