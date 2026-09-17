В российском производстве дронов заняты около 25 тысяч северокорейцев — доклад

Россия всё шире привлекает граждан Северной Кореи к сборке боевых беспилотников для войны против Украины, обходя международные санкции и одновременно давая Пхеньяну важный источник валютной выручки для его незаконных военных программ. Об этом говорится в докладе Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), объединяющей США и их союзников.

По оценке авторов доклада, до 25 тысяч северокорейцев заняты в российской дроновой индустрии, в том числе на предприятиях в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, где собирают беспилотники. Всего же северокорейские трудовые мигранты за рубежом заработали для режима Ким Чен Ына до $800 млн за последний год — эти средства идут на финансирование ядерной и ракетной программ КНДР в нарушение резолюций Совбеза ООН.

В докладе отмечается, что углубление военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна выходит за рамки поставок оружия и войск и распространяется на трудовую и промышленную сферы. Россия получает новый резерв рабочей силы для отраслей, обслуживающих войну против Украины, а режим Кима — доступ к иностранной валюте, что дополнительно размывает санкционный режим, который Москва в прошлом сама помогала обеспечивать.

По данным MSMT, северокорейские рабочие в России маскируются под студентов по специальной визовой схеме, позволяющей обходить санкции. Один такой работник получает в среднем $7500 в год, бóльшую часть этой суммы конфискует режим Кима. Ежемесячные выплаты в России могут быть до пяти раз выше, чем в Китае, что делает воюющую страну всё более привлекательным направлением для Пхеньяна: на конец 2025 года в Китае работало от 20 тысяч до 70 тысяч северокорейцев, а в России — от 15 тысяч до 30 тысяч.

«Власти КНДР жестко контролируют передвижение рабочих и их контакты с посторонними, чтобы предотвратить дезертирство, а те, кто всё же бежит, рискуют навлечь репрессии на оставшихся в стране родственников», — говорится в докладе. Группа MSMT, в которую входят США, Южная Корея, Япония и еще восемь стран, была создана в 2024 году после того, как Россия заблокировала в Совбезе ООН продление мандата профильной комиссии, следившей за соблюдением санкций против Пхеньяна на протяжении 15 лет.

Ранее сообщалось, что северокорейские рабочие на стройках в трех российских городах трудятся до 16 часов в сутки практически без выходных и получают на руки не более $10 в месяц после всех удержаний — их паспорта изымают представители северокорейских спецслужб, а сами рабочие часто не знают, на кого именно работают, поскольку российские компании нанимают их в нарушение санкций ООН.