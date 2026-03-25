Северокорейские рабочие в России зарабатывают по $10 в месяц и живут в контейнерах с тараканами — доклад

Более 100 тысяч северокорейцев эксплуатируются в рамках государственной трудовой программы КНДР, работающей в 40 странах мира. К такому выводу пришли исследователи международного правозащитного фонда Global Rights Compliance в новом докладе, опубликованном во вторник, сообщает NBC News.

Ежегодный доход программы составляет около $500 млн в иностранной валюте. Эти средства поступают напрямую в бюджет режима Кимов. Помимо этого, программа обеспечивает экономическую выгоду России, которая испытывает острую нехватку рабочей силы из-за войны с Украиной.

Исследователи пообщались с 21 северокорейцем, работавшим или работающим сейчас на стройках в трех российских городах. По их словам, под постоянным надзором они вынуждены трудиться до 16 часов в сутки практически без выходных, получая на руки не более $10 в месяц после всех удержаний. Обязательная ежемесячная норма, которую рабочий должен перечислить государству, составляет около $700 — любой долг переносится на следующий месяц, загоняя людей в долговую кабалу. Один из рабочих заявил, что они «живут хуже, чем скот».

Бытовые условия, по данным доклада, близки к невыносимым: рабочие проживают в неотапливаемых переполненных контейнерах, кишащих тараканами и клопами, а принять душ удается лишь раз-два в год. Приехав в Россию, они нередко не знают, на кого именно работают, — российские компании нанимают их в нарушение санкций ООН. Паспорта немедленно изымаются и хранятся у сотрудников северокорейских спецслужб. Травмы и болезни, по словам рабочих, попросту игнорируются.

Лара Стрэнгуэйс, руководитель отдела бизнеса и прав человека Global Rights Compliance, заявила:

«Относительная легкость, с которой работников КНДР продолжают переправлять в условия эксплуатации, должна вызывать серьезную тревогу. Это свидетельствует не только об устойчивости северокорейской экспортной трудовой модели, но и о слабости действующих механизмов контроля и привлечения к ответственности».

Ранее The Insider выяснял, как тысячи северокорейцев въезжают в Россию под видом студентов, «проходящих трудовую практику», де-факто работая в рабских условиях. Среди тех, кто наживается на этой схеме, оказалась организация, связанная с Артёмом Чайкой, сыном бывшего генерального прокурора России.