В КНДР была объявлена «стройка века». Теперь регионы не справляются с нормативами по возведению жилья, но центр продолжает давить — Daily NK

IX съезд Трудовой партии Кореи, прошедший в феврале 2026 года, обязал все города и районы КНДР одновременно развернуть жилищное строительство под лозунгом «регионального развития». Провинции Северная Хамгён предписано возвести 400 единиц жилья за один только март. Выступавшие на съезде характеризовали кампанию как «беспрецедентную жилищную революцию в истории республики», превосходящую всё, что делалось при Ким Ир Сене и Ким Чен Ире.

Однако реалистичность этих планов вызывает сомнения даже у тех, кто обязан их выполнять. По информации Daily NK со ссылкой на источник в провинции Северной Хамгён, среди местных чиновников звучит открытый ропот:

«Нам говорят вести масштабное строительство и выполнять план безусловно. Но откуда взять материалы? И если всех мобилизовать как рабочую силу, как обычные люди будут зарабатывать и кормить себя?»

Тем не менее, как отмечается, из центра продолжают давить. 3–4 марта в провинции прошло расширенное заседание парткома с участием трех чиновников из Пхеньяна. Они заслушали доклады местного руководства, после чего подвергли его публичному разносу. На совещании были впервые обнародованы конкретные плановые показатели и методы реализации, прежде не известные на местах. Один из представителей центра объявил, что речь идет о «первом политическом экзамене на утверждение авторитета IX съезда», а отставание в поставках материалов или мобилизации рабочей силы повлечет партийную и правовую ответственность.

После совещания провинция объявила всеобщую мобилизацию. Партийные и административные руководители всех уровней лично выезжают на стройки — источник описывает их состояние как «напряжение и растерянность».

Ранее сообщалось, что КНДР ограничила ввоз китайской бытовой химии и канцелярских товаров в рамках курса на развитие отечественной промышленности, принятого на IX съезде ТПК в феврале 2026 года.

