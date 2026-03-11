В КНДР гостиницы становятся центрами сбыта и употребления метамфетамина, торговцы подкупают персонал — Daily NK

Гостиницы провинции Южная Хамгён в КНДР стали площадкой для сбыта и употребления наркотиков. По мере того как власти ужесточают борьбу с наркооборотом, торговцы уходят в подполье и осваивают новые места продажи психоактивных веществ. Об этом сообщает издание Daily NK со ссылкой на источник в регионе. По его словам, значительная часть гостей снимает номера либо для заключения сделок, связанных с метамфетамином, либо для его употребления.

Официально гостиницы в КНДР предназначены для путешественников и командированных из других регионов. По закону при заселении необходимо предъявить удостоверение личности и разрешение на поездку, а данные о постояльцах фиксируются. Однако торговцы наркотиками обходят эти требования, давая взятки персоналу, и те заселяют их без документов и без записи в журнале.

Источник объясняет логику происходящего: сделки с метамфетамином — особенно в объемах от десятков до сотен граммов — требуют времени, поскольку покупатель проверяет товар перед оплатой. Дома это слишком рискованно, поэтому гостиница становится удобным промежуточным пространством. Проверки в гостиницах проводятся редко, а при появлении проверочной комиссии персонал, по имеющимся сведениям, притворяется, что мест в гостинице нет.

Помимо торговли, гостиницы используются и для употребления наркотиков — люди оплачивают номер, чтобы скрыть это от семьи. По словам источника, они также являются местом для внебрачных встреч. Он заключает:

«Это игра в кошки-мышки между властью, которая пытается закрутить гайки, и людьми, которые пытаются от этого уклониться, — и она будет продолжаться бесконечно».

Ранее сообщалось, что в Северной Корее в начале февраля приостановили контрабанду, на которую власти обычно закрывают глаза (в провинциях Северная Пхёнан, Северная Хамгён и Чаган), — предположительно, в преддверии Девятого съезда Трудовой партии.

