Разведка узнала, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына руководит ракетными программами КНДР. «Если Ким что-то решил — это случится» — кореевед

Южнокорейская разведка установила, что 13-летняя дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, известная как Чжу Э, фактически руководит ракетными программами страны. Об этом сообщили южнокорейскому изданию Chosun Daily высокопоставленные источники в правительстве страны. Официально эту должность занимает Чан Чан Ха, однако, по имеющимся данным, генералы докладывают девочке напрямую и получают от нее указания. Сеул внимательно следит за ходом девятого съезда Трудовой партии, открывшегося в Пхеньяне 19 февраля.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи еще 12 февраля сообщила парламентскому комитету по разведке, что дочь Ким Чен Ына фактически готовится занять место отца. Разведчики также зафиксировали случаи, когда она высказывала мнение по отдельным политическим вопросам. Северокорейский лидер регулярно берет дочь на испытания ядерного оружия и ракет — по версии спецслужб, таким образом он приучает ее к военным делам и готовит к будущей власти.

Северокорейские государственные СМИ впервые подтвердили существование дочери Ким Чен Ына в ноябре 2022 года, когда она присутствовала при пуске МБР «Хвасон-17» — ее назвали «любимым ребенком», однако имя так и не назвали. Между тем разведка установила, что девочку зовут Ким Чжу Хэ — хотя прежде считалось, что ее имя Чжу Э. Это имя в 2013 году первым назвал бывший баскетболист НБА Деннис Родман, побывавший в Пхеньяне по приглашению Кима. По словам перебежчика Рю Хён У, бывшего поверенного в делах посольства КНДР в Кувейте, отец дал дочери это имя, желая видеть ее любимицей народа. Не исключено, что имя сменилось вместе со статусом: нечто похожее произошло и с самим Ким Чен Ыном, который, по некоторым данным, поменял иероглиф в своем имени, когда в 2009 году был объявлен преемником отца (корейские имена часто имеют иероглифические начертания, хотя в быту записываются хангылем — фонематической азбукой).

Кореевед Фёдор Тертицкий в разговоре с The Insider согласился, что на первый взгляд такая новость выглядит «абсолютно безумно»:

«Если бы это было пять лет назад, я бы сказал: господи, какой бред, такого быть не может. Но я помню хороший урок, который я получил, когда в 2022 году давал интервью “Медузе”. Я сказал, что Ким Чен Ын никогда не пошлет солдат воевать с Украиной — это противоречит логике, противоречит его интересам. И, естественно, сел в лужу. Поэтому, если Ким Чен Ын что-то решил, даже если это кажется абсолютно безумным, — это может случиться. Я вполне допускаю, что это правда. Если это правда — это сенсация, это нарушает всяческие нормы. И это глупо: зачем сажать ее на стратегическое направление? Назначил бы хотя бы замминистра культуры для начала. Но он решает всё сам — как в известной истории про Калигулу, который назначил любимого коня сенатором.

Что касается преемничества — насколько я знаю, решение еще не принято. На то, что об этом серьезно думают, указывает в том числе то, что имя девочки не упоминается в северокорейской прессе. Если написать его обычным шрифтом — это сигнал, что она никто. Если особым, которым пишут имена вождей, — это уже заявка на статус. Пока решение не принято, проще не писать вообще. Но когда оно будет принято, мы узнаем об этом быстро. Оба предыдущих прецедента — назначение Ким Чен Ира и Ким Чен Ына — стали известны относительно быстро, даже в условиях куда более жесткого железного занавеса».

