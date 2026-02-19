В преддверии съезда Трудовой партии в КНДР перекрыли все каналы контрабанды, на которые раньше закрывали глаза — Daily NK

В Северной Корее в начале февраля приостановили контрабанду, на которую власти обычно закрывают глаза (в провинциях Северная Пхёнан, Северная Хамгён и Чаган), — предположительно, в преддверии Девятого съезда Трудовой партии, запланированного на конец месяца, сообщает Daily NK. По данным источника издания в провинции Северная Пхёнан, 31 января пограничным подразделениям был отдан приказ остановить всю перевозку грузов через границу под угрозой наказания как для участников сделок, так и для самих пограничников.

Отмечается, что государственная контрабанда в КНДР традиционно осуществляется при негласном участии пограничных войск и государственных структур. После введения запрета она фактически прекратилась по всей стране. В Хесане — одном из главных контрабандных центров в провинции Рянган — поставки встали еще в конце января. Новый приказ распространился и на ряд районов, где подобная деятельность продолжалась вплоть до последнего времени.

Источник издания пояснил:

«Раньше была возможность провозить товары через определенные участки границы ночью, но поскольку пограничные подразделения, которые прикрывали контрабандистов, теперь перестраховываются, те не могут выйти на получение грузов. Это означает, что контрабанда невозможна, даже если есть деньги на взятку».

Как пишет издание, приостановка ударила по нелегальному ввозу промышленных товаров — автомобилей, запчастей, одежды, обуви — а также продовольствия: риса, растительного масла, переработанных продуктов. Официальная торговля через таможню продолжается, однако легальный импорт ориентирован в основном на нужды сельского хозяйства, промышленности и строительства, а не на потребительский рынок. Источник предупредил, что о немедленном кризисе пока речь не идет, однако если население решит, что ситуация затянется, начнется скупка товаров и резкий рост цен.

В ноябре 2025 года сообщалось, что власти КНДР запретили торговым представителям вывозить наличные деньги за границу, введя жесткий контроль над иностранной валютой, которую они перевозят. Daily NK писало со ссылкой на источник в Китае, что с середины октября 2025 года представителям крупных и средних предприятий запрещено брать наличность при выезде за рубеж, причем речь идет о суммах более 100$.