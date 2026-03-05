КНДР запретила ввоз китайского мыла и канцелярских принадлежностей в целях импортозамещения — Daily NK

Северная Корея ограничивает импорт бытовой химии, мыла и канцелярских товаров из Китая, следуя курсу на развитие отечественной промышленности, принятому на IX съезде Трудовой партии Кореи в феврале 2026 года. Об этом сообщает Daily NK со ссылкой на источник в провинции Северный Пхёнан.

По его данным, Центральное управление по руководству торговлей с прошлого месяца изменило перечни разрешенных закупок для торговых компаний, работающих с китайскими партнерами. Из одобренных категорий были исключены или сокращены шампунь, мыло, моющие средства и канцелярские принадлежности. Под ограничения попали также кондитерские изделия — печенье и конфеты — и безалкогольные напитки. Импорт сырья при этом сохраняется или увеличивается, тогда как ввоз товаров повседневного спроса резко сокращается. Торговое управление отказывается согласовывать поставки предметов первой необходимости, ссылаясь на то, что «продукция собственного производства вполне покрывает потребности».

Источник объясняет ограничения задачей нарастить потребление товаров, выпускаемых на региональных предприятиях, построенных в рамках политики «Местное развитие 20×10». Канцелярские товары подпали под запрет в том числе потому, что съезд особо подчеркнул необходимость расширения снабжения школьными принадлежностями отечественного производства в рамках программы улучшения образовательной среды для «нового поколения». Отмечается, что импорт сладостей и напитков, по всей видимости, также продолжит сокращаться по мере роста производства на местных фабриках.

Как пишет Daily NK, введенные ограничения вызвали раздражение среди жителей страны. Источник напоминает, что исторически любое сокращение импорта потребительских товаров неизменно влекло за собой рост рыночных цен, а привыкшие к качеству китайской продукции северокорейцы вряд ли легко перейдут на более низкокачественные отечественные аналоги. Несмотря на многолетние попытки властей ограничить хождение импорта на внутреннем рынке, простые запреты так и не смогли снизить на него спрос — теперь государство идет другим путем, отрезая поставки у источника.

Между тем привилегированные универмаги и магазины в Пхеньяне по-прежнему получают импортные товары по высоким ценам. По словам источника, те, у кого есть деньги и связи, по-прежнему пользуются дорогостоящей иностранной продукцией, тогда как ограничения лишают рядовых граждан доступного выбора.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее в начале февраля приостановили контрабанду, на которую власти обычно закрывают глаза (в провинциях Северная Пхёнан, Северная Хамгён и Чаган), — предположительно, в преддверии Девятого съезда Трудовой партии.