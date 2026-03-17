Состоятельные северокорейцы покупают машины, а потом нанимают водителей, которые занимаются для них извозом — Daily NK

Молодые северокорейцы из обеспеченных семей скупают автомобили в качестве источника дохода — они нанимают водителей, потому что сами не умеют водить, и превращают машины в такси или приспосабливают для перевозки грузов. Об этом сообщает Daily NK со ссылкой на несколько источников внутри страны.

Как пишет издание, тенденция распространяется по всей стране — в первую очередь среди 20–30-летних выходцев из семей тончжу, как в КНДР называют состоятельных частных предпринимателей. Приводится типичный пример — жительница Хесана в провинции Рянган несколько месяцев добивалась от родителей покупки микроавтобуса, а получив его, наняла водителя на фиксированную ставку. Источник издания в провинции Рянган описал схему так:

«Она наняла того, кто умеет водить, платит ему фиксированную сумму и сама ездит с ним как кондуктор — собирает плату за проезд и держит деньги при себе».

По данным источников, месячный доход от таксомоторной деятельности достигает около 6000 китайских юаней (порядка $830, северокорейцы часто используют китайскую валюту для расчетов друг с другом). Тариф в Хесане — 5 юаней за примерно два километра, при этом машины регулярно берут пассажиров вдвое-втрое больше официальной нормы вместимости. Схожая история описывается в Хамхыне в провинции Южная Хамгён. Там местный житель на деньги родителей купил 10-тонный грузовик и занялся перевозками между Хамхыном и Хесаном, посадив за руль опытного наемного водителя. Источник в провинции рассказал изданию:

«В грузоперевозках почти невозможно утаить деньги, заработанные на стороне. Так что, если найдешь нужного человека, можно сидеть и зарабатывать, не притрагиваясь к рулю. Вот почему сейчас и покупают машины, чтобы сдать их наемному водителю».

Собственный автомобиль, по словам источников, превратился в инвестиционный актив — во многом благодаря смягчению ограничений на частное владение транспортом. Кроме того, источник в Рянгане отметил, как меняются приоритеты северокорейских женщин — раньше двадцатилетние думали о замужестве, а сейчас целиком сосредоточены на заработке. При этом доступ к этому рынку возможностей открыт далеко не всем. Один автомобиль стоит от 70 тысяч до 150 тысяч юаней (от $9700 до $20 700), и для большинства семей это недостижимая сумма. Источник говорит:

«Молодежь из семей, которым едва хватает на еду, не может даже мечтать о машине. Богатые едят до отвала, бедные умирают с голоду — это сейчас говорят повсюду».

Как рассказывал The Insider кореист Андрей Ланьков, тончжу — «владыки денег» — появились в КНДР в конце 1990-х, в период голода, когда государственная плановая экономика рухнула и на ее месте стихийно выросла рыночная. Постепенно северокорейский частный бизнес усложнялся: от уличной торговли до шахт, солеварен и доходной недвижимости, а квартиры в Пхеньяне давно продаются за десятки тысяч долларов. По оценкам экономистов, сегодня на частный сектор приходится от 30 до 80% доходов среднестатистической северокорейской семьи.