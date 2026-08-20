Студенты «Алабуги», которых привлекают к сборке дронов, пожаловались на переработки и низкие зарплаты вопреки обещаниям — НГЕ

Студенты «Алабуги Политех», которых привлекают к сборке ударных беспилотников «Шахед», рассказали о низких заработных платах на производстве и переработках, при которых на сон оставалась всего пара часов. С бывшими студентами и сотрудниками колледжа поговорила «Новая газета Европа».

В разговоре с изданием студенты описывают подробности работы в «Алабуге». День делился на учебу и непосредственно рабочие часы. В первой половине дня проходил так называемый Worldskills — блок занятий, где готовили непосредственно к работе (например, пайке схем и т. п.):

«Ты встаешь в 7:50 и едешь на Worldskills до 16, а потом на работу. Или у нас до обеда были КЛТ (командно-лидерские турниры), а потом работа. Мы очень часто работали до четырех утра, так как наши старшие, кто должен нас обучать, просто сидели и перекладывали свои задачи на нас. Я ушел оттуда, потому что невозможно было совмещать работу и учебу. Я спал в сутки по два часа», — рассказывает бывший студент «Алабуги» газете.

Обещанная зарплата с реальностью не совпадает. Когда в марте этого года «Алабуга» запустила масштабную рекламную кампанию, студентам на втором курсе обещали по 150 тысяч рублей, а на третьем — по 350 тысяч. Первокурсникам же, судя по сайту университета, минимально было положено 3 тысячи рублей. Из них, по словам бывшего студента Алексея, оставалось лишь полторы тысячи из-за вычета платы за общежитие.

В самом колледже между студентами поощряли конкуренцию.

«Стравливание в плане поощрения конкуренции — это да, это точно, потому что сама система даже без какого-то личного участия очень поощряет конкуренцию, когда 5% человек получают самую высокую премию, еще какой-то процент небольшой получает тоже какую-то премию, а большинство получает маленькую оплату», — рассказывает один из бывших сотрудников.

На этом фоне была широко распространена травля сокурсников. Собеседники издания рассказывают, что один из студентов повесился, не выдержав буллинга. Отмечают собеседники «Новой газеты Европа» и «ненормальное отношение» директора к ученикам: некоторых из них он приглашал к себе домой, иногда — с ночевкой.

ОЭЗ «Алабуга» и ее колледж находятся под западными санкциями. Ранее в СМИ сообщалось, что условия жизни подростков в учебном заведении напоминают «фашистские порядки», а среди учеников фиксировались случаи суицида.

В августе 2025 года сообщалось, что Россия расширила вербовку южноафриканских женщин для работы в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане на производстве «Шахедов». Весной этого года «Алабуга» запустила масштабную кампанию, рассчитанную на школьников старших классов и студентов колледжей в России.