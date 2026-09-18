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Новости

ООН задокументировала почти тысячу случаев сексуализированного насилия на войне в Украине. 89% из них совершили россияне

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

ООН задокументировала 984 случая сексуализированного насилия с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2026 года в связи с полномасштабной войной России против Украины. Такие данные содержатся в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном 18 сентября. В организации подчеркивают, что это только подтвержденные случаи, и реальные масштабы насилия значительно больше: многие пострадавшие не сообщают о пережитом, а Россия не предоставляет наблюдателям ООН доступ на оккупированные территории, к украинским военнопленным и гражданским заключенным.

Всего в докладе описаны случаи насилия в отношении 1004 человек. 20 случаев, вошедших в доклад, произошли до 24 февраля 2022 года и ранее не учитывались УВКПЧ. При этом один задокументированный «случай» в терминологии ООН означает одного пострадавшего, который мог пережить несколько эпизодов сексуализированного насилия.

89% задокументированных ООН случаев сексуализированного насилия совершили российские военные и силовики. Всего российской стороне ООН приписывает 892 случая, включая 20 произошедших до полномасштабного вторжения. Среди пострадавших — 725 мужчин, 151 женщина, 14 девочек и два мальчика. В докладе говорится, что сексуализированное насилие применялось российскими военными, сотрудниками ФСИН и ФСБ и другими представителями российских властей в отношении военнопленных и задержанных гражданских как форма пыток, унижения, наказания и принуждения.

Особенно часто такое насилие фиксировалось в отношении украинских военнопленных. ООН опросила 915 освобожденных из российского плена украинских военных и удерживаемых медицинских работников, и 572 из них, или 63%, подробно рассказали о сексуализированном насилии. Среди них 545 мужчин и 27 женщин. Восемь мужчин и три женщины подверглись изнасилованию, одну из женщин изнасиловали несколько человек.

Из этих 572 человек 155, или 27%, подвергались ударам электрическим током по гениталиям, 246 (43%) — избиениям по гениталиям, 372 (65%) — принудительному обнажению. 348 человек (61%) били или пытали током, пока они были обнажены. Три четверти пострадавших подвергались нескольким видам сексуализированного насилия, а 72% пережили его неоднократно. Почти половина — 274 человека — столкнулись с таким насилием в нескольких местах содержания.

ООН зафиксировала сексуализированное насилие над украинскими пленными в 83 официальных местах содержания и 81 неофициальном или транзитном объекте — на оккупированной территории шести регионов Украины и в 25 регионах России. В 26 официальных учреждениях УВКПЧ задокументировало не менее десяти случаев.

Еще 205 подтвержденных случаев относятся к украинским гражданским, которых российские власти держали в заключении после начала полномасштабного вторжения. Среди них 156 мужчин, 48 женщин и один мальчик. 13 человек подверглись изнасилованию, в том числе две женщины — групповому. В 50 случаях применялись удары током по гениталиям или соскам, 40 человек били по гениталиям, 76 человек были подвергнуты принудительному обнажению.

Вне мест заключения на оккупированных территориях ООН задокументировала сексуализированное насилие в отношении 95 мирных жителей — 72 женщин, восьми мужчин, 14 девочек и одного мальчика. 57 человек рассказали об изнасиловании российскими военными, 15 из них — о групповом изнасиловании. Самому старшему пострадавшему было 82 года, самому младшему — четыре года. Три женщины родили детей в результате изнасилования.

Украинской стороне ООН приписывает 112 случаев сексуализированного насилия — в отношении 98 мужчин и 14 женщин. Среди 881 опрошенного российского и иностранного военнопленного 63 человека, или 7%, сообщили о сексуализированном насилии со стороны украинских властей. УВКПЧ не задокументировало случаев изнасилования или попытки изнасилования российских военнопленных, однако зафиксировало удары током и избиения по гениталиям, принудительное обнажение и угрозы изнасилованием или кастрацией.

Еще 49 из 656 опрошенных задержанных по связанным с войной делам сообщили о сексуализированном насилии со стороны украинских властей. Изнасилований среди них ООН не зафиксировала, но задокументировала две попытки изнасилования и два сексуализированных нападения. Почти половина всех нарушений, приписанных украинской стороне, заключалась исключительно в угрозах сексуализированным насилием.

УВКПЧ подчеркивает, что приведенные цифры не отражают реальный масштаб насилия. Россия не предоставляет наблюдателям ООН доступ на оккупированные территории, к украинским военнопленным и гражданским заключенным, а многие пострадавшие не сообщают о пережитом из-за травмы, страха стигматизации и мести. Россия, говорится в докладе, не предприняла заметных шагов для расследования и наказания таких преступлений. Украина предоставляет ООН доступ к пленным и задержанным и приняла меры для предотвращения подобных нарушений, однако УВКПЧ не известно ни об одном деле о сексуализированном насилии со стороны украинских представителей, которое к июлю 2026 года продвинулось бы дальше стадии расследования.

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Публикация:«ООН задокументировала почти тысячу случаев сексуализированного насилия на войне в Украине. 89% из них совершили россияне»

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