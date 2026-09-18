Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.51

EUR

97.5

OIL

104.56

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

119

 

 

 

 

 

Новости

Минобороны РФ сообщает о продвижении к северо-востоку от Доброполья, кампания ударов по украинским локомотивам. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к западу от Часова Яра
  • На покровском направлении сообщается о выходе российских войск к Золотому Колодезю к северо-востоку от Доброполья
  • Российские удары по Запорожью — поражены пассажирский автобус и торговый центр
  • Кампания против железнодорожного сообщения в Украине — в месяц в результате атак выходит из строя от 37 до 40 локомотивов
  • The Economist — налеты на объекты энергетики зимой могут довести жизнь в Киеве до состояния «абсолютного ада»
  • Атаки украинских беспилотников прервали работу отдельных избирательных участков в Краснодарском крае
  • OSINT-исследователь Клеман Молен — ежедневно на удалении в 20 км от фронта поражается около 20 российских грузовиков
  • ЕС выделил Украине очередной транш оборонного кредита на сумму €3,3 млрд на закупку дронов и ракет

Обстановка на фронте

На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к западу от Часова Яра.

Минобороны РФ заявило о захвате Веролюбовки к западу от Часова Яра. По информации DeepState, это село остается под контролем СОУ«Рыбарь» в свою очередь считает, что для взятия Веролюбовки необходимо сначала ликвидировать «карман» между Константиновкой и Часовым Яром, где украинские военные по-прежнему сохраняют присутствие, несмотря на наличие «просочившихся» российских штурмовиков в Стенках, Подольском, Червоном и Николаевке.

На покровском направлении сообщается о выходе российских войск к Золотому Колодезю к северо-востоку от Доброполья.

DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля на восточной окраине Белицкого и к юго-востоку от города. В Минобороны РФ тем временем сообщили, что российские войска взяли Золотой Колодезь к северо-востоку от Доброполья, восстановив тем самым контроль над Добропольским выступом, однако DeepState не подтверждает эту информацию.

Генерал-майор Виктор Николюк сообщил, что покидает пост командующего группировкой войск «Схід». По информации источников hromadske, группировка расформирована, а ее место займут вновь созданные группировки войск «Азов» и «Центр», которые возьмут на себя оборону Донбасса.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 18 сентября 93 беспилотников типа «Шахед» (46 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов и других типов (69 БПЛА — 74% — были сбиты или подавлены), а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» (три были перехвачены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в трех локациях.

Судно, атакованное накануне беспилотником в Чёрном море,  направлялось в порт Рени за пшеницей, выяснило издание «Думская». Беспилотник попал в надстройку балкера MARIAM M, в результате чего в его рулевой рубке вспыхнул пожар. Украинский лоцман и 13 членов экипажа были эвакуированы, капитан погиб.

Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки управляемыми авиабомбами на Запорожский район накануне днем, сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин. Позднее стало известно об ударе FPV-дрона по пассажирскому автобусу в Запорожье, при котором пострадали восемь человек.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4138

Накануне вечером был нанесен удар по ТЦ «Амстор» в Запорожьевозник  масштабный пожар. Пострадал один человек, сообщили местные власти.

Ночью по Конотопу в Сумской области нанесен массированный удар БПЛА. Повреждения получили школа и детский сад, частные жилые дома, газораспределительная сеть и железная дорога, сообщил (1234) мэр города Артём Семенихин. Известно о двух пострадавших.

Два человека погибли и еще двое получили ранения в Житомирской области в результате атаки на регион. По информации главы местной ОВА Виталия Бунечко, пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Как сообщает ГСЧС, пожары возникли в складском и производственном зданиях в Коростенском районе.

В Харьковской области утром была атакована электричка в Нововодолажской общине. В результате удара беспилотника погиб мужчина, еще семь человек пострадали, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Загорелись локомотив и вагоны поезда.

Последствия российского удара по электропоезду в Харьковской области 18 сентября 2026 года

Последствия российского удара по электропоезду в Харьковской области 18 сентября 2026 года

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА

По информации Politico, с начала полномасштабного вторжения российские военные повредили или уничтожили более 500 локомотивов; более 60% из них были поражены за последние восемь месяцев. В месяц украинские железные дороги теряют от 37 до 40 локомотивов.

При атаке на Славянск и Краматорск в Донецкой области два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в ГСЧС.

В Киевской области в результате удара в Фастовском районе пострадала семья: двое взрослых и трое детей. Детей и отца госпитализировали, сообщили (12) местные власти. Один частный дом был полностью разрушен, расположенные рядом дома и автомобиль получили повреждения. В Киеве при вечерней атаке пострадал один человек — дрон попал в нежилое помещение в Подольском районе.

The Economist пишет, что российские удары по энергетике могут сделать Киев особенно уязвимым этой зимой: крупные централизованные ТЭЦ трудно полностью защитить, а их поражение грозит перебоями с электричеством, отоплением, водой и канализацией. В худшем сценарии столица могла бы получать электричество около четырех часов в сутки вместо примерно 16 при работе ключевой подстанции. Один западный дипломат заявил изданию «этот город может рухнуть», а украинский чиновник ожидает «абсолютного ада» уже к октябрю и опасается, что российское командование рассчитывает на усталость и истощение жителей.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Киев и Киевскую область включат в перечень территорий повышенного риска в действующей программе страхования военных рисков для бизнеса. Власти также расширят перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого можно получить компенсацию: в него войдут топливо, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственная техника, грузовики и прицепы. Максимальную компенсацию страховой премии увеличат с 3 млн до 5 млн гривен в год для одного предприятия. Механизм распространят и на арендованное имущество.

Z-канал «Военный Осведомитель» приводит кадры ударов российских реактивных дронов по украинским РЛС в Днепропетровской и Одесской области. В канале отметили, что как минимум одна из них могла быть макетом.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 17 сентября 292 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Каспийского и Чёрного морей. В ночь на 18 сентября были перехвачены 629 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 18 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с вечера 17 до утра 18 сентября в сторону Московского региона летели 350 беспилотников. «Большая часть» из них «уничтожена на дальних рубежах», 64 дрона уничтожены на подлете к Москве.

Более 50 беспилотников были уничтожены этой ночью над Ростовской областью, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись как минимум четыре города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск и Азов. Повреждены не менее 14 домов и восьми автомобилей. В нескольких местах в Азове под удар попали газовые трубы и электропровода. Обошлось без пострадавших. Украинский канал Supernova+ пишет, что в Ростове-на-Дону была атакована авиабаза.

Также сообщается о возгорании на территории аэродрома в Ейске в Краснодарском крае. Горит участок вблизи стоянки самолетов.

Из-за угрозы БПЛА в Сочи прерывали работу избирательные участкисообщил глава города Андрей Прошунин. Членов избирательных комиссий, наблюдателей и голосующих переместили в укрытия до отмены угрозы.

В Гулькевичском районе Краснодарского края во время атаки беспилотников был поврежден школьный спортзал, в котором находился избирательный участоксообщает оперштаб региона. Атака произошла рано утром еще до открытия участка. По информации оперштаба, пострадавших нет, документы и технологическое оборудование не повреждены. Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила на брифинге, что в помещении спортзала выбиты стекла.

В Генштаб ВСУ заявили, что на аэродроме Саки в аннексированном Крыму была поражена наземная станция управления БПЛА «Орион».

Ярославский НПЗ остановил переработку нефти после удара беспилотников накануне, сообщает Reuters. Оборудование предприятия получило повреждения.

В результате атаки на нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске 13 сентября повреждения получила крупнейшая установка — ЭЛОУ-АВТ-7 мощностью 9,2 млн т нефти в годпишет OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ и публикует спутниковый снимок последствий. Вывод из строя этой установки означает остановку примерно половины мощностей первичной переработки всего завода.

Спутниковый снимок последствий украинского налета на нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске 13 сентября 2026 года

Спутниковый снимок последствий украинского налета на нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске 13 сентября 2026 года

Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

OSINT-исследователь Клеман Молен отмечает, что украинские удары «миддлстрайк» по российскому транспорту на оперативной глубине продолжаются с прежней интенсивностью, хотя реже освещаются в СМИ. По его оценке, ежедневно поражаются около 20 российских грузовиков и автомобилей на расстоянии более 20 км от линии фронта, что осложняет снабжение передовых подразделений ВС РФ.

Помесячная динамика ударов по российскому логистическому транспорту

Помесячная динамика ударов по российскому логистическому транспорту

Clément Molin

Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику с классификацией ударов по территории РФ по месяцам. Отмечается, что в августе 2026 года количество ударов возросло на 8% в сравнении с июлем. Большинство пришлось на нефтегазовую инфраструктуру — 44%, еще 33% — на логистику, 13% — на военные объекты, 7% — на предприятия ВПК и 3% — на электроэнергетику.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 сентября по 20:00 17 сентября стало известно как минимум о 18 погибших и 111 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Вооружения и военная техника

ЕС выделил Украине очередной транш оборонного кредита на сумму €3,3 млрд, который пойдет, в частности, на закупку ракет и дроновзаявил премьер-министр Сергей Корецкий.

США готовы одобрить передачу Украине десяти ЗУР для ЗРК Patriot из запасов в Германии, говорится в уведомлении Госдепа в адрес Конгресса от 15 сентября. Стоит отметить, что в документе идет речь о ракетах GEM-T, не предназначенных для перехвата баллистических ракет, в отличие от PAC-3.

OSINT-проект Nordsint изучил документы российского АО «Кронштадт», и пришел к выводу, что в начале 2025 года предприятие планировало выйти на производство 250 крылатых дронов-ракет S8000 «Бандероль» в месяц, тогда как сейчас, по оценке ГУР, в месяц производится только 80 таких боеприпасов.

Z-канал «Повёрнутые на войне 🇷🇺» обратил внимание на фотографии редкого украинского танка Т-84 «Оплот» с внушительным «мангалом» на учениях 425-го ОШП «Скеля».

Украинский танк Т-84 «Оплот» с внушительным «мангалом»

Украинский танк Т-84 «Оплот» с внушительным «мангалом»

Повёрнутые на войне 🇷🇺

О главных событиях войны 17 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные продвигаются севернее Лимана, удар по складу с реквизитом студии «Квартал 95» в Киеве. Что происходит на фронте

Все военные сводки The Insider можно прочитать тут

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Минобороны РФ сообщает о продвижении к северо-востоку от Доброполья, кампания ударов по украинским локомотивам. Что происходит на фронте»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  3. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте