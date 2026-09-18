Минобороны РФ сообщает о продвижении к северо-востоку от Доброполья, кампания ударов по украинским локомотивам. Что происходит на фронте

По информации Politico, с начала полномасштабного вторжения российские военные повредили или уничтожили более 500 локомотивов; более 60% из них были поражены за последние восемь месяцев. В месяц украинские железные дороги теряют от 37 до 40 локомотивов.

При атаке на Славянск и Краматорск в Донецкой области два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в ГСЧС.

В Киевской области в результате удара в Фастовском районе пострадала семья: двое взрослых и трое детей. Детей и отца госпитализировали, сообщили (1, 2) местные власти. Один частный дом был полностью разрушен, расположенные рядом дома и автомобиль получили повреждения. В Киеве при вечерней атаке пострадал один человек — дрон попал в нежилое помещение в Подольском районе.

The Economist пишет, что российские удары по энергетике могут сделать Киев особенно уязвимым этой зимой: крупные централизованные ТЭЦ трудно полностью защитить, а их поражение грозит перебоями с электричеством, отоплением, водой и канализацией. В худшем сценарии столица могла бы получать электричество около четырех часов в сутки вместо примерно 16 при работе ключевой подстанции. Один западный дипломат заявил изданию «этот город может рухнуть», а украинский чиновник ожидает «абсолютного ада» уже к октябрю и опасается, что российское командование рассчитывает на усталость и истощение жителей.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Киев и Киевскую область включат в перечень территорий повышенного риска в действующей программе страхования военных рисков для бизнеса. Власти также расширят перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого можно получить компенсацию: в него войдут топливо, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственная техника, грузовики и прицепы. Максимальную компенсацию страховой премии увеличат с 3 млн до 5 млн гривен в год для одного предприятия. Механизм распространят и на арендованное имущество.

Z-канал «Военный Осведомитель» приводит кадры ударов российских реактивных дронов по украинским РЛС в Днепропетровской и Одесской области. В канале отметили, что как минимум одна из них могла быть макетом.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 17 сентября 292 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Каспийского и Чёрного морей. В ночь на 18 сентября были перехвачены 629 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 18 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с вечера 17 до утра 18 сентября в сторону Московского региона летели 350 беспилотников. «Большая часть» из них «уничтожена на дальних рубежах», 64 дрона уничтожены на подлете к Москве.

Более 50 беспилотников были уничтожены этой ночью над Ростовской областью, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись как минимум четыре города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск и Азов. Повреждены не менее 14 домов и восьми автомобилей. В нескольких местах в Азове под удар попали газовые трубы и электропровода. Обошлось без пострадавших. Украинский канал Supernova+ пишет, что в Ростове-на-Дону была атакована авиабаза.

Также сообщается о возгорании на территории аэродрома в Ейске в Краснодарском крае. Горит участок вблизи стоянки самолетов.

Из-за угрозы БПЛА в Сочи прерывали работу избирательные участки, сообщил глава города Андрей Прошунин. Членов избирательных комиссий, наблюдателей и голосующих переместили в укрытия до отмены угрозы.

В Гулькевичском районе Краснодарского края во время атаки беспилотников был поврежден школьный спортзал, в котором находился избирательный участок, сообщает оперштаб региона. Атака произошла рано утром еще до открытия участка. По информации оперштаба, пострадавших нет, документы и технологическое оборудование не повреждены. Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила на брифинге, что в помещении спортзала выбиты стекла.

В Генштаб ВСУ заявили, что на аэродроме Саки в аннексированном Крыму была поражена наземная станция управления БПЛА «Орион».

Ярославский НПЗ остановил переработку нефти после удара беспилотников накануне, сообщает Reuters. Оборудование предприятия получило повреждения.

В результате атаки на нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске 13 сентября повреждения получила крупнейшая установка — ЭЛОУ-АВТ-7 мощностью 9,2 млн т нефти в год, пишет OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ и публикует спутниковый снимок последствий. Вывод из строя этой установки означает остановку примерно половины мощностей первичной переработки всего завода.