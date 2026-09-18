Минобороны РФ сообщает о продвижении к северо-востоку от Доброполья, кампания ударов по украинским локомотивам. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к западу от Часова Яра
- На покровском направлении сообщается о выходе российских войск к Золотому Колодезю к северо-востоку от Доброполья
- Российские удары по Запорожью — поражены пассажирский автобус и торговый центр
- Кампания против железнодорожного сообщения в Украине — в месяц в результате атак выходит из строя от 37 до 40 локомотивов
- The Economist — налеты на объекты энергетики зимой могут довести жизнь в Киеве до состояния «абсолютного ада»
- Атаки украинских беспилотников прервали работу отдельных избирательных участков в Краснодарском крае
- OSINT-исследователь Клеман Молен — ежедневно на удалении в 20 км от фронта поражается около 20 российских грузовиков
- ЕС выделил Украине очередной транш оборонного кредита на сумму €3,3 млрд на закупку дронов и ракет
Обстановка на фронте
На константиновском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к западу от Часова Яра.
Минобороны РФ заявило о захвате Веролюбовки к западу от Часова Яра. По информации DeepState, это село остается под контролем СОУ. «Рыбарь» в свою очередь считает, что для взятия Веролюбовки необходимо сначала ликвидировать «карман» между Константиновкой и Часовым Яром, где украинские военные по-прежнему сохраняют присутствие, несмотря на наличие «просочившихся» российских штурмовиков в Стенках, Подольском, Червоном и Николаевке.
На покровском направлении сообщается о выходе российских войск к Золотому Колодезю к северо-востоку от Доброполья.
DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля на восточной окраине Белицкого и к юго-востоку от города. В Минобороны РФ тем временем сообщили, что российские войска взяли Золотой Колодезь к северо-востоку от Доброполья, восстановив тем самым контроль над Добропольским выступом, однако DeepState не подтверждает эту информацию.
Генерал-майор Виктор Николюк сообщил, что покидает пост командующего группировкой войск «Схід». По информации источников hromadske, группировка расформирована, а ее место займут вновь созданные группировки войск «Азов» и «Центр», которые возьмут на себя оборону Донбасса.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 18 сентября 93 беспилотников типа «Шахед» (46 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов и других типов (69 БПЛА — 74% — были сбиты или подавлены), а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» (три были перехвачены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Судно, атакованное накануне беспилотником в Чёрном море, направлялось в порт Рени за пшеницей, выяснило издание «Думская». Беспилотник попал в надстройку балкера MARIAM M, в результате чего в его рулевой рубке вспыхнул пожар. Украинский лоцман и 13 членов экипажа были эвакуированы, капитан погиб.
Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки управляемыми авиабомбами на Запорожский район накануне днем, сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин. Позднее стало известно об ударе FPV-дрона по пассажирскому автобусу в Запорожье, при котором пострадали восемь человек.
Накануне вечером был нанесен удар по ТЦ «Амстор» в Запорожье, возник масштабный пожар. Пострадал один человек, сообщили местные власти.
Ночью по Конотопу в Сумской области нанесен массированный удар БПЛА. Повреждения получили школа и детский сад, частные жилые дома, газораспределительная сеть и железная дорога, сообщил (1, 2, 3, 4) мэр города Артём Семенихин. Известно о двух пострадавших.
Два человека погибли и еще двое получили ранения в Житомирской области в результате атаки на регион. По информации главы местной ОВА Виталия Бунечко, пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Как сообщает ГСЧС, пожары возникли в складском и производственном зданиях в Коростенском районе.
В Харьковской области утром была атакована электричка в Нововодолажской общине. В результате удара беспилотника погиб мужчина, еще семь человек пострадали, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Загорелись локомотив и вагоны поезда.
По информации Politico, с начала полномасштабного вторжения российские военные повредили или уничтожили более 500 локомотивов; более 60% из них были поражены за последние восемь месяцев. В месяц украинские железные дороги теряют от 37 до 40 локомотивов.
При атаке на Славянск и Краматорск в Донецкой области два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в ГСЧС.
В Киевской области в результате удара в Фастовском районе пострадала семья: двое взрослых и трое детей. Детей и отца госпитализировали, сообщили (1, 2) местные власти. Один частный дом был полностью разрушен, расположенные рядом дома и автомобиль получили повреждения. В Киеве при вечерней атаке пострадал один человек — дрон попал в нежилое помещение в Подольском районе.
The Economist пишет, что российские удары по энергетике могут сделать Киев особенно уязвимым этой зимой: крупные централизованные ТЭЦ трудно полностью защитить, а их поражение грозит перебоями с электричеством, отоплением, водой и канализацией. В худшем сценарии столица могла бы получать электричество около четырех часов в сутки вместо примерно 16 при работе ключевой подстанции. Один западный дипломат заявил изданию «этот город может рухнуть», а украинский чиновник ожидает «абсолютного ада» уже к октябрю и опасается, что российское командование рассчитывает на усталость и истощение жителей.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Киев и Киевскую область включат в перечень территорий повышенного риска в действующей программе страхования военных рисков для бизнеса. Власти также расширят перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого можно получить компенсацию: в него войдут топливо, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственная техника, грузовики и прицепы. Максимальную компенсацию страховой премии увеличат с 3 млн до 5 млн гривен в год для одного предприятия. Механизм распространят и на арендованное имущество.
Z-канал «Военный Осведомитель» приводит кадры ударов российских реактивных дронов по украинским РЛС в Днепропетровской и Одесской области. В канале отметили, что как минимум одна из них могла быть макетом.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 17 сентября 292 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Каспийского и Чёрного морей. В ночь на 18 сентября были перехвачены 629 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 18 сентября.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с вечера 17 до утра 18 сентября в сторону Московского региона летели 350 беспилотников. «Большая часть» из них «уничтожена на дальних рубежах», 64 дрона уничтожены на подлете к Москве.
Более 50 беспилотников были уничтожены этой ночью над Ростовской областью, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись как минимум четыре города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск и Азов. Повреждены не менее 14 домов и восьми автомобилей. В нескольких местах в Азове под удар попали газовые трубы и электропровода. Обошлось без пострадавших. Украинский канал Supernova+ пишет, что в Ростове-на-Дону была атакована авиабаза.
Также сообщается о возгорании на территории аэродрома в Ейске в Краснодарском крае. Горит участок вблизи стоянки самолетов.
Из-за угрозы БПЛА в Сочи прерывали работу избирательные участки, сообщил глава города Андрей Прошунин. Членов избирательных комиссий, наблюдателей и голосующих переместили в укрытия до отмены угрозы.
В Гулькевичском районе Краснодарского края во время атаки беспилотников был поврежден школьный спортзал, в котором находился избирательный участок, сообщает оперштаб региона. Атака произошла рано утром еще до открытия участка. По информации оперштаба, пострадавших нет, документы и технологическое оборудование не повреждены. Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила на брифинге, что в помещении спортзала выбиты стекла.
В Генштаб ВСУ заявили, что на аэродроме Саки в аннексированном Крыму была поражена наземная станция управления БПЛА «Орион».
Ярославский НПЗ остановил переработку нефти после удара беспилотников накануне, сообщает Reuters. Оборудование предприятия получило повреждения.
В результате атаки на нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске 13 сентября повреждения получила крупнейшая установка — ЭЛОУ-АВТ-7 мощностью 9,2 млн т нефти в год, пишет OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ и публикует спутниковый снимок последствий. Вывод из строя этой установки означает остановку примерно половины мощностей первичной переработки всего завода.
OSINT-исследователь Клеман Молен отмечает, что украинские удары «миддлстрайк» по российскому транспорту на оперативной глубине продолжаются с прежней интенсивностью, хотя реже освещаются в СМИ. По его оценке, ежедневно поражаются около 20 российских грузовиков и автомобилей на расстоянии более 20 км от линии фронта, что осложняет снабжение передовых подразделений ВС РФ.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику с классификацией ударов по территории РФ по месяцам. Отмечается, что в августе 2026 года количество ударов возросло на 8% в сравнении с июлем. Большинство пришлось на нефтегазовую инфраструктуру — 44%, еще 33% — на логистику, 13% — на военные объекты, 7% — на предприятия ВПК и 3% — на электроэнергетику.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 сентября по 20:00 17 сентября стало известно как минимум о 18 погибших и 111 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
ЕС выделил Украине очередной транш оборонного кредита на сумму €3,3 млрд, который пойдет, в частности, на закупку ракет и дронов, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.
США готовы одобрить передачу Украине десяти ЗУР для ЗРК Patriot из запасов в Германии, говорится в уведомлении Госдепа в адрес Конгресса от 15 сентября. Стоит отметить, что в документе идет речь о ракетах GEM-T, не предназначенных для перехвата баллистических ракет, в отличие от PAC-3.
OSINT-проект Nordsint изучил документы российского АО «Кронштадт», и пришел к выводу, что в начале 2025 года предприятие планировало выйти на производство 250 крылатых дронов-ракет S8000 «Бандероль» в месяц, тогда как сейчас, по оценке ГУР, в месяц производится только 80 таких боеприпасов.
Z-канал «Повёрнутые на войне 🇷🇺» обратил внимание на фотографии редкого украинского танка Т-84 «Оплот» с внушительным «мангалом» на учениях 425-го ОШП «Скеля».
О главных событиях войны 17 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные продвигаются севернее Лимана, удар по складу с реквизитом студии «Квартал 95» в Киеве. Что происходит на фронте
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