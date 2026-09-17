«Кронштадт» планировал выпускать около 250 ракет «Бандероль» в месяц — втрое больше нынешней оценки ГУР

Российский производитель крылатых ракет S8000 «Бандероль» АО «Кронштадт» в начале 2025 года планировал выйти на производство примерно 250 ракет в месяц. К такому выводу пришел OSINT-проект Nordsint после изучения открытых тендеров предприятия. Это более чем втрое превышает актуальную оценку украинской военной разведки, согласно которой Россия сейчас способна выпускать до 80 «Бандеролей» ежемесячно.
В феврале 2025 года «Кронштадт» разместил тендер на изготовление и поставку комплектующих. Позиции в документации имели обозначение S8000 — такой же индекс Главное управление разведки Минобороны Украины использует для «Бандероли».
В закупке перечислялись модули инерциальной навигации, бортовые компьютеры, блоки питания, датчики давления, кабели и другие детали. Среди них были компоненты, которые впоследствии обнаружили в обломках «Бандеролей», в частности помехозащищенная антенна «Комета-М8» и телеметрический модуль RFD900x.
Авторы Nordsint обратили внимание на комплектующие, которые требуются по одному экземпляру на каждую ракету: кабельные сборки для «Кометы-М8», радиомодема и механизма раскрытия складных крыльев. На апрель 2025 года «Кронштадт» заказывал по 200 таких комплектов, после чего объем закупок возрастал до 250 комплектов ежемесячно вплоть до конца октября.
По оценке Nordsint, это указывает на первоначальный план производства примерно 250 «Бандеролей» в месяц. Если предположить, что предприятие действительно вышло на эту мощность и поддерживало ее после октября 2025 года, к концу сентября 2026-го Россия могла бы произвести около 4450 ракет.
Доступные оценки фактического производства значительно ниже. В августе Главное управление разведки Украины сообщило, что российские предприятия способны выпускать до 80 «Бандеролей» в месяц. По данным ГУР, производство идет в три смены. Украинская разведка также оценивала российский план на 2026 год примерно в тысячу таких ракет.
«Бандероль» Россия начала применять против Украины весной 2025 года. ГУР раскрыло устройство ракеты в мае того же года. Ее производит «Кронштадт», известный также беспилотниками «Орион». Дальность S8000 составляет около 500 км, максимальная скорость — 620–650 км/ч. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой 114,3 кг.
В «Бандероли» широко используются иностранные компоненты. Среди них ГУР обнаружило китайский турбореактивный двигатель Swiwin, японские аккумуляторы Murata, южнокорейские сервоприводы Dynamixel, австралийский радиомодем RF Design, а также американские, китайские, швейцарские, японские и южнокорейские микросхемы.
Еще один тендер «Кронштадта», опубликованный в январе 2025 года, предусматривал создание оборудования для испытаний китайских реактивных двигателей SWIWIN SW400Pro и SW800Pro, а также двигателя TJ-800A2 компании Xi’an Sky Phantom Power Technology. Именно SW800Pro используется на «Бандероли».
В последние месяцы российские войска стали применять эти ракеты значительно чаще. The Insider писал, что в августе две «Бандероли» ударили по центру поселка Печенеги в Харьковской области — погибли 10 человек, еще 17 получили ранения. В сентябре S8000 почти ежедневно появлялись в сводках Воздушных сил Украины о российских воздушных атаках.
В начале сентября украинский оборонный кластер Brave1 сообщил, что в Украине разработали более дешевую систему перехвата «Бандеролей». По данным разработчиков, она уже применяется против этих ракет.