«Кронштадт» планировал выпускать около 250 ракет «Бандероль» в месяц — втрое больше нынешней оценки ГУР

В закупке перечислялись модули инерциальной навигации, бортовые компьютеры, блоки питания, датчики давления, кабели и другие детали. Среди них были компоненты, которые впоследствии обнаружили в обломках «Бандеролей», в частности помехозащищенная антенна «Комета-М8» и телеметрический модуль RFD900x.

Авторы Nordsint обратили внимание на комплектующие, которые требуются по одному экземпляру на каждую ракету: кабельные сборки для «Кометы-М8», радиомодема и механизма раскрытия складных крыльев. На апрель 2025 года «Кронштадт» заказывал по 200 таких комплектов, после чего объем закупок возрастал до 250 комплектов ежемесячно вплоть до конца октября.

По оценке Nordsint, это указывает на первоначальный план производства примерно 250 «Бандеролей» в месяц. Если предположить, что предприятие действительно вышло на эту мощность и поддерживало ее после октября 2025 года, к концу сентября 2026-го Россия могла бы произвести около 4450 ракет.