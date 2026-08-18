Россия ударила ракетами по центру поселка Печенеги Харьковской области: 10 погибших, 17 пострадавших

Глава Печенежской общины Александр Гусаров заявил, что российские войска атаковали поселок двумя «Бандеролями». По его словам, два боеприпаса попали примерно в 50 метрах друг от друга, один из них — в кафе. Среди погибших, по словам Гусарова, были покупатели и продавцы, а также люди, находившиеся рядом. Разбор завалов продолжается, поэтому данные о числе жертв могут измениться.

В результате атаки повреждены 10 частных домов, кафе, отделение почты, магазин и не менее 7 автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар пришелся по «людному перекрестку», окруженному жилыми домами. Пожар на месте атаки потушили.

Главное управление разведки Минобороны Украины относит S8000 «Бандероль» к российским крылатым ракетам. По данным ведомства, ее разрабатывает и производит компания «Кронштадт», дальность полета составляет до 500 км, а максимальная скорость — 620–650 км/ч. В ракете используется в том числе китайский турбореактивный двигатель и электронные компоненты иностранного производства.

Минобороны России на момент публикации удар по Печенегам не комментировало.