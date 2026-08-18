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Новости

Россия ударила ракетами по центру поселка Печенеги Харьковской области: 10 погибших, 17 пострадавших

The Insider
Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

В результате российского ракетного удара по поселку Печенеги Харьковской области утром 18 августа погибли 10 человек, еще 17 пострадали, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По данным украинских властей, удар пришелся по центру поселка, где расположены кафе, почта и магазины.

14 пострадавших госпитализировали, троим оказали помощь на месте, рассказал «Суспільне» директор областного Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. У раненых диагностировали ожоги и осколочные ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Для установления личностей погибших потребуется ДНК-экспертиза, сообщил Синегубов.

Последствия российского удара по Печенегам

Последствия российского удара по Печенегам

ДСНС Харківщини

Глава Печенежской общины Александр Гусаров заявил, что российские войска атаковали поселок двумя «Бандеролями». По его словам, два боеприпаса попали примерно в 50 метрах друг от друга, один из них — в кафе. Среди погибших, по словам Гусарова, были покупатели и продавцы, а также люди, находившиеся рядом. Разбор завалов продолжается, поэтому данные о числе жертв могут измениться.

В результате атаки повреждены 10 частных домов, кафе, отделение почты, магазин и не менее 7 автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар пришелся по «людному перекрестку», окруженному жилыми домами. Пожар на месте атаки потушили.

Главное управление разведки Минобороны Украины относит S8000 «Бандероль» к российским крылатым ракетам. По данным ведомства, ее разрабатывает и производит компания «Кронштадт», дальность полета составляет до 500 км, а максимальная скорость — 620–650 км/ч. В ракете используется в том числе китайский турбореактивный двигатель и электронные компоненты иностранного производства.

Минобороны России на момент публикации удар по Печенегам не комментировало.

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