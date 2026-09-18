Трое детей пострадали после российского удара по Киевской области, в Запорожье сгорел торговый центр, в Житомирской области двое погибших

В результате удара России по Киевской области пострадали пять человек, из них трое детей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Вечером 17 сентября и в ночь на 18-е российские войска также атаковали Днепропетровскую, Сумскую, Житомирскую и Запорожскую области. Есть погибшие и раненые.

Как заявили в Воздушных силах Украины, с вечера 17 сентября Россия атаковала страну 93 ударными беспилотниками различных типов. Удалось обезвредить 72 дрона.

Один из ударов пришел по Фастовскому району Киевской области. По словам Ткаченко, в результате атаки пострадали пять человек, среди них трое детей. Он сообщил:

«У детей зафиксированы акубаротравма <повреждение слухового аппарата и внутренних органов из-за резкого скачка давления и громкого звука, например при взрыве — The Insider> и острые стрессовые реакции. Все трое госпитализированы».

Кроме того, ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы получил мужчина, у женщины возникла острая стрессовая реакция. В результате атаки был разрушен частный дом, еще один поврежден. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в Фастовском районе пострадала семья.

В ночь на 18 сентября мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о повреждении социальной и критической инфраструктуры города в результате массированной атаки дронов по Сумской области. В частности, были повреждены помещения детского сада и здание школы, частные дома, медучреждения и железная дорога. Из-за попадания в газотранспортную сеть часть города осталась без газоснабжения. Две женщины получили травмы.

Вечером 17 сентября Россия также ударила по промышленному парку в Коростенском районе Житомирской области. По словам главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, из-за атаки погибли как минимум два человека, еще двое ранены и находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа утром 18 сентября сообщил, что накануне поздно вечером в Днепре были повреждены предприятия, разрушен частный дом и пострадали два человека. Под атаками дронов и ударами артиллерии находились три района области.

Также накануне поздно вечером Россия нанесла удар по торговому центру «Амстор» в Запорожье, рассказал глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. К утру 18 числа ТЦ полностью сгорел.