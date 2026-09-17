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Ярославский НПЗ остановил переработку нефти после удара беспилотников — Reuters

The Insider
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Завод «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) 17 сентября прекратил переработку нефти — оборудование предприятия пострадало при атаке украинских дронов. Об этом Reuters рассказали четыре источника в отрасли.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отчитался в Telegram-канале об отражении крупного налета беспилотников. Он написал, что были cбиты 65 беспилотников, жертв и пострадавших нет и есть повреждения нефтеперерабатывающего завода.

Об ударе по ярославскому НПЗ заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Завод расположен примерно в 250 километрах к северо-востоку от Москвы.

По словам собеседников агентства, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 17 140 тонн в сутки, на которую приходится около 40% мощностей предприятия. Всего на заводе три такие установки: помимо АВТ-3, это АТ-4 номинальной мощностью 11 430 тонн в сутки (27% общих мощностей) и АВТ-4 на 14 300 тонн в сутки (33%). Причем АВТ-4 к моменту нового удара уже ремонтировали после повреждений, полученных при атаке 28 августа.

Участники рынка добавили, что в четверг топливо ярославского завода не выставлялось на продажу на внутренней товарной бирже. Предприятие принадлежит «Славнефти», которую на паритетных началах контролируют «Роснефть» и «Газпром нефть», его мощность — 300 тысяч баррелей в сутки, или 15 млн тонн нефти в год.

В 2024 году ЯНОС переработал 14,9 млн тонн нефти, выпустив 2,6 млн тонн бензина, 4 млн тонн дизельного топлива и 4,7 млн тонн мазута, следует из данных отраслевых источников. Ранее Reuters сообщало об остановке двух НПЗ «Роснефти» — Сызранского и Саратовского: первый прекратил переработку 15 сентября, второй — 11 сентября.

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Публикация:«Ярославский НПЗ остановил переработку нефти после удара беспилотников — Reuters»

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