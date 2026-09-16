Два нефтеперерабатывающих завода «Роснефти» — в Сызрани и Саратове — остановили переработку после атак украинских беспилотников в сентябре, пишет Reuters со ссылкой на отраслевые источники. По их данным, Сызранский НПЗ прекратил работу 15 сентября, Саратовский — 11 сентября. Агентство отмечает, что новые остановки, вероятно, усилят дефицит топлива в России. Власти уже ограничивали экспорт бензина, дизтоплива и авиационного топлива.

На Сызранском заводе было повреждено несколько объектов, в том числе главная установка первичной переработки нефти CDU-6. Ее мощность составляет 17,1 тысячи тонн в сутки — около 71% перерабатывающих мощностей предприятия. По оценке источников, ремонт установки займет не меньше месяца. Вторая установка, CDU-5 мощностью 7,1 тысячи тонн в сутки, уже находилась в ремонте после атаки дронов в июле.

Саратовский НПЗ остановил переработку после новой атаки 11 сентября. По словам собеседников журналистов, 8 сентября завод уже приостанавливал работу из-за повреждения оборудования и пожаров после предыдущего удара и готовился возобновить ее 10–11 сентября. До этого предприятие несколько недель не работало после атаки 2 августа.

Номинальная мощность Сызранского НПЗ составляет 8,5 млн тонн нефти в год, Саратовского — 7 млн. Вместе это около 15,5 млн тонн в год, или 290 тысяч баррелей в сутки. Если сложить данные Reuters, в 2024 году два завода переработали 10,1 млн тонн нефти и произвели два миллиона тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 1,7 млн тонн мазута.

На фоне атак российский рынок топлива уже испытывает нехватку горючего. В августе Украина нанесла не менее 21 удара по российским НПЗ, а объем нефтепереработки снизился примерно до 3,8 млн баррелей в сутки — почти двадцатилетнего минимума. Как писало Reuters, к концу августа выпуск бензина покрывал около 70% внутреннего спроса, а запрет на экспорт дизтоплива для производителей продлили до 30 сентября.