В пяти крупнейших аэропортах России доля отмененных рейсов в сентябре выросла с 2,1% до 3,5% — «Новая газета Европа»

В пяти крупнейших аэропортах России доля отмененных рейсов за первые две недели сентября выросла до 3,5% против 2,1% в августе, подсчитала «Новая газета Европа». Сильнее всего пострадал аэропорт Сочи, где с 1 по 14 сентября отменили 7% рейсов — каждый 14-й.

Пик отмен пришелся на первые пять дней месяца. 3 сентября в пяти крупнейших аэропортах отменили 169 рейсов. Затем ситуация улучшилась: с 6 по 14 сентября доля отмен составила 2,6%, однако осталась выше августовского уровня. Во Внуково в первой половине сентября отменили 3,9% рейсов, в Пулково — 3,4%. В Шереметьево показатель вырос с 1,8% в августе до 2,5% в сентябре.

Рост числа отмен произошел после того, как 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится полностью небезопасным» из-за увеличения числа украинских беспилотников. При этом издание отмечает, что напрямую связать отмены с атаками дронов нельзя. Например, часть рейсов Turkish Airlines и Pegasus 2 сентября отменили в то время, когда во Внуково не действовал план «Ковер»: перевозчики объясняли решения техническими и операционными причинами.

Российские перевозчики отменяли рейсы чаще иностранных: в первой половине сентября доля отмен у них составила 3,8% против 2,6% у зарубежных компаний. Всего российские авиакомпании за этот период отменили почти 890 рейсов. Единственной иностранной компанией, которая официально объявляла о приостановке полетов после заявления Зеленского, стала Air Tanzania, однако уже вскоре она возобновила рейсы. Доля полетов иностранных авиакомпаний в крупнейшие российские аэропорты в сентябре даже выросла — с 18% до 20%.

При этом проблемы с расписанием российских авиакомпаний резко усилились еще до сентября. В мае «Коммерсантъ» писал со ссылкой на подсчеты «АльфаСтрахования», что за неполные пять месяцев 2026 года число отмененных рейсов выросло в 4,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а длительных задержек — примерно вдвое. Страховщик отслеживал рейсы 30 российских и более 60 иностранных авиакомпаний, на которые приходилось около 97% пассажиропотока. Среди причин сбоев назывались регулярные закрытия аэропортов по плану «Ковер», погодные условия и ограничения на зарубежных направлениях.