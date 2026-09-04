Air Tanzania приостановила полеты в Россию из соображений безопасности. Рейсы запустили два месяца назад

Air Tanzania приостановила полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября, сообщает Tanzania Times со ссылкой на уведомление перевозчика. В авиакомпании объяснили решение результатами регулярной оценки рисков на маршруте. Срок возобновления рейсов не определен.

В авиакомпании обещают продолжить оценивать обстановку совместно с профильными ведомствами и объявить о возвращении на маршрут, когда условия позволят. Пассажирам отмененных рейсов предложат полный возврат денег либо переоформление билетов на другую дату или маршрут без доплаты.

Полеты в Россию Air Tanzania начала 2 июля 2026 года. Первый рейс прибыл в московский аэропорт Внуково. Перевозчик планировал выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар трижды в неделю на Boeing 787. До приостановки Air Tanzania была единственной авиакомпанией с регулярными пассажирскими рейсами между Россией и Танзанией.

Решение принято через несколько дней после обращения Владимира Зеленского к иностранным авиакомпаниям и страховщикам. Президент Украины 1 сентября предупредил об опасности полетов над Россией из-за украинских беспилотников, отдельно упомянув аэропорты Москвы и Петербурга. Он подчеркнул, что Украина не намерена атаковать гражданские самолеты, однако присутствие дронов будет приводить к закрытию воздушного пространства. В уведомлении Air Tanzania обращение Зеленского не упоминается.

На следующий день после предупреждения семь иностранных перевозчиков отменили 27 рейсов в московские аэропорты и обратно, обратило внимание издание «Агентство». Отмены затронули Pegasus, Turkish Airlines, flydubai, Nesma Airlines, Shirak Avia, Kuwait Airways и Somon Air. Большинство этих рейсов должны были прибыть или вылететь ночью и рано утром, когда в московских аэропортах вводили ограничения из-за атак беспилотников. Связь отмен с обращением Зеленского не подтверждена.

В Pegasus объяснили отмены техническими и операционными причинами, сообщив, что со 2 сентября рейсы выполняются по расписанию. Для пассажиров отмененных рейсов перевозчик также планировал дополнительные вылеты. В Turkish Airlines корректировки связали с заменой двух узкофюзеляжных самолетов одним широкофюзеляжным и прямо отрицали их связь с обсуждаемыми в СМИ новостями.