План «Ковер» все чаще сбивает расписание российских авиакомпаний. С начала года число отмененных рейсов выросло в четыре раза

С начала года количество отмененных авиарейсов в России увеличилось более чем в четыре раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты страховщиков. В два раза также выросло число случаев длительной задержки вылета.

Более 15% рейсов с начала года вылетели с задержкой не менее часа — почти вдвое больше, чем годом ранее. Доля рейсов, задержанных на четыре часа и более, достигла 4%, а их число выросло почти в 2,5 раза.