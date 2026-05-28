План «Ковер» все чаще сбивает расписание российских авиакомпаний. С начала года число отмененных рейсов выросло в четыре раза

The Insider
Дмитрий Рогулин / ТАСС

С начала года количество отмененных авиарейсов в России увеличилось более чем в четыре раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты страховщиков. В два раза также выросло число случаев длительной задержки вылета.

Более 15% рейсов с начала года вылетели с задержкой не менее часа — почти вдвое больше, чем годом ранее. Доля рейсов, задержанных на четыре часа и более, достигла 4%, а их число выросло почти в 2,5 раза.

В качестве причины массовых изменений в расписаниях газета приводит аномальные снегопады, боевые действия на Ближнем Востоке и продолжающиеся налеты беспилотников. Аэропорты в разных частях страны регулярно приостанавливают прием и выпуск самолетов на фоне воздушной тревоги. Как минимум с мая план «Ковёр» в ряде городов объявляется почти ежедневно.

По данным оператора делового туризма «Аэроклуб», с начала 2026-го доля возвратов авиабилетов деловыми путешественниками на внутренних рейсах составила 8%, на международных — 13%.

Представители нескольких крупных российских аэропортов, в свою очередь, отметили, что перевозчики уже способны гибче планировать расписание и уведомлять пассажиров об изменениях еще до их прибытия в аэропорт.

