Российские авиакомпании на фоне дефицита самолётов сокращают перевозки внутри страны и перераспределяют флот на более прибыльные международные направления. Об этом говорится в отчёте Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Сайт Ассоциации на момент публикации материала был недоступен, однако его процитировали «Интерфакс» и «Ведомости».

По данным организации, общий пассажиропоток в 2025 году снизился на 2,5% — до 108,9 млн человек. Это произошло за счёт падения внутренних перевозок на 3,8% (до 81,5 млн пассажиров). При этом международные перевозки выросли на 1,6% — до 27,4 млн человек, а в дальнее зарубежье — на 8,5%.

Тенденция сохраняется и в 2026 году. В январе–феврале пассажиропоток на внутренних рейсах сократился ещё на 1,6%, тогда как на международных направлениях вырос на 5,8%. Одновременно увеличилась загрузка кресел: на зарубежных рейсах она достигла 90,5%, на внутренних — 88,3%.

В АЭВТ объясняют перераспределение флота стремлением авиакомпаний сохранить финансовую устойчивость. За девять месяцев 2025 года их операционная прибыль упала на 30,4% — до 51,2 млрд рублей. При этом расходы росли быстрее доходов: на 8,6% против 6,7%.

Основной рост затрат связан с лизингом и арендой самолётов (+15%), а также их обслуживанием и ремонтом (+14,8%). Причину не называет ни «Интерфакс», ни «Ведомости» — это санкции и ограничения: стало сложнее обслуживать западные самолёты и дороже доставать запчасти. Расходы на аэропортовое обслуживание также увеличились, тогда как затраты на топливо немного снизились на фоне падения объёмов перевозок.

Дополнительное давление на рынок оказывает рост конкуренции со стороны иностранных авиакомпаний. В 2025 году они увеличили пассажиропоток в Россию на 21%, а их доля в международных перевозках выросла до 46,5%.