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Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки дронов в день выборов — Reuters

The Insider
Фото: Black Sea Strategy Institute

Фото: Black Sea Strategy Institute

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» полностью остановил первичную переработку нефти после атаки беспилотников 20 сентября — в заключительный день трехдневного голосования на выборах в Госдуму и совмещенных с ними региональных и муниципальных выборов в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли. По их словам, восстановление предприятия может занять несколько недель.

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После попаданий беспилотников загорелись обе установки первичной переработки нефти. Установка АВТ-6 мощностью 21,4 тысячи тонн в сутки обеспечивает 53% общей мощности НПЗ, комплекс «Евро+» мощностью 18,8 тысячи тонн в сутки — остальные 47%. С 21 сентября произведенное Московским НПЗ топливо также не выставлялось на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Московский НПЗ переработал в 2024 году 11,6 млн тонн нефти, или около 230 тысяч баррелей в сутки. За тот же год предприятие произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

В ночь на 20 сентября Московский НПЗ в Капотне попал под массированную атаку беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение объекта на территории предприятия, однако масштаб ущерба не уточнял. Корреспондент Reuters наблюдал взрывы и дым над заводом.

Это как минимум четвертая атака на Московский НПЗ с середины мая, подсчитал The Insider. После удара 17 мая предприятие уже останавливало работу. Дроны также атаковали завод 16 и 18 июня: в первом случае была повреждена установка первичной переработки нефти, обеспечивающая 53% мощности НПЗ, во втором — несколько ключевых объектов. Позднее источники Reuters говорили, что восстановление предприятия после июньских атак может занять не менее 6 месяцев.

В ту же ночь атаке подверглась расположенная примерно в двух километрах от НПЗ ТЭЦ-22 в Дзержинском, которая снабжает завод технологическим паром. Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября заявил, что украинские силы нанесли удары по «одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ» и логистическому объекту в Московском регионе. По его словам, в атаке участвовали, в частности, беспилотники FP-1, RZ-100, MICH-2000, Vendetta, «Лютый», «Барс», «Сичень» и Pelican, а также ракеты «Паляница» и «Фламинго». Зеленский заявил, что операцию проводили СБУ совместно с Силами беспилотных систем, Силами специальных операций, ГУР и Службой внешней разведки Украины.

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Публикация:«Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки дронов в день выборов — Reuters»

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