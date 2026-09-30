Экспорт российского дизеля через Черное море впервые упал до нуля

Экспорт российского дизельного топлива и газойлей через Чёрное море на неделе по 24 сентября впервые за всю историю наблюдений упал до нуля, следует из данных S&P Global Commodities at Sea, изученных The Insider. Неделей ранее из Новороссийска вывезли 66 тысяч тонн топлива, тогда как в 2025 году черноморские порты отправляли в среднем около 200 тысяч тонн в неделю.

Общий морской экспорт российского дизтоплива и газойлей за неделю сократился почти вдвое, до 81 тысячи тонн. Все эти объемы были отгружены из балтийского порта Приморск и направлялись в Марокко и Венесуэлу. Неделей ранее российское дизтопливо шло как минимум в пять стран, в том числе в Турцию, Марокко и Сингапур.

За 1–24 сентября Россия экспортировала морем 448 тысяч тонн дизтоплива и газойлей. Для сравнения, S&P приводит 535 тысяч тонн за август и 713 тысяч тонн за июль. Вторую неделю подряд из российских портов также не отгружали бензин и авиационное топливо.

Черное море стало дороже страховать

Падение отгрузок совпало с резким ростом рисков для судоходства в Чёрном море. 16 сентября Joint War Committee, объединяющий представителей лондонского страхового рынка, расширил зону повышенного военного риска практически на всю акваторию Чёрного моря. Из нее исключены территориальные воды Турции, Румынии, Болгарии и Грузии. Российские и украинские воды остались в зоне риска.

По подсчетам компании по морской безопасности Ambrey, за 12 месяцев по 21 сентября за пределами прежней зоны риска были поражены 45 торговых судов. За предыдущие 12 месяцев таких случаев не было.

Одновременно растет стоимость страхования перевозок. Дополнительная премия за военные риски при погрузке нефти в черноморских портах к 21 сентября достигла $2,9 за баррель против $0,9 в конце 2025 года, следует из оценки Platts. За девять месяцев показатель вырос более чем втрое.

В августе The Insider уже писал, что после украинских атак поставки российской нефти из Новороссийска в Индию сократились в 4,4 раза, а стоимость фрахта выросла примерно на 50%.

Экспорт ограничен после ударов по НПЗ

Параллельно Россия сама ограничивает вывоз топлива. Правительство продлило запрет на экспорт дизтоплива производителями до конца октября. Исключение сохраняется для поставок по межправительственным соглашениям. Власти объясняют меру необходимостью обеспечить внутренний рынок на фоне высокого сезонного спроса.

The Insider писал, что ограничения были ужесточены после серии украинских ударов по российским НПЗ. Уже в июле морской экспорт нефтепродуктов из России упал почти на 22% — до минимального уровня с начала ведения статистики S&P в 2016 году. Экспорт дизеля и газойлей тогда сократился примерно на треть.

При этом падение экспорта нефтепродуктов сопровождается ростом вывоза сырой нефти. За четыре недели по 27 сентября Россия экспортировала морем в среднем 3,71 млн баррелей нефти в сутки, а недельная выручка от ее продажи достигла максимума с начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары по НПЗ сокращают возможности переработки внутри России, в результате чего больше сырой нефти остается доступным для экспорта.