Недельная выручка России от экспорта нефти достигла максимума с начала полномасштабной войны — Bloomberg

За четыре недели — по 27 сентября — Россия экспортировала морем в среднем 3,71 млн баррелей нефти в сутки — больше, чем в любой период с начала августа, следует из данных Bloomberg о движении танкеров. Средняя недельная стоимость экспорта выросла на $290 млн — до $2,39 млрд, и достигла максимума с конца мая. Только за последнюю неделю Россия продала нефти на $2,75 млрд — рекорд с начала вторжения в Украину в 2022 году.

Средние цены на сорта Urals и ESPO поднялись до самого высокого уровня более чем за три месяца. Рынок отреагировал на перебои в поставках из Саудовской Аравии, которая ремонтирует атакованный в начале сентября ключевой нефтепровод.

При этом выгоду Кремля частично съедает падение экспорта нефтепродуктов. Прогноз вывоза нефти на 2026 год Россия повысила примерно на 150 тысяч баррелей в сутки, а прогноз по нефтепродуктам снизила примерно на 500 тысяч. Из-за ударов украинских дронов по НПЗ непереработанное сырье уходит на экспорт, а дефицит топлива вынудил власти запретить продажу за рубеж большей части дизеля. До усиления атак его вывозили в объеме около 1 млн баррелей в сутки, запрет, как ожидается, продлят до конца октября.

Поставки в Азию, включая грузы без указанного конечного пункта, выросли до 3,61 млн баррелей в сутки. Отгрузки в Средиземноморье упали до минимума с начала войны — примерно до 100 тысяч баррелей в сутки. Поставки в Сирию с августа прекратились полностью, после того как Дамаск в ходе переговоров с США о снятии санкций согласился сократить импорт российской нефти.

28 сентября Владимир Путин подписал указ, которым закрыл сведения о покупателях российских энергоресурсов, экспортных ценах, судах, маршрутах поставок и работе НПЗ. Распространять эти данные, в том числе через СМИ, теперь запрещено. Конкретный перечень товаров, на которые распространится режим, правительство должно определить в течение десяти дней.