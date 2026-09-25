НПЗ поражены в Перми и Ростовской области, нефтезавод под Новошахтинском остановлен, атаковано предприятие «Алмаз-Антея»

В ночь на 25 сентября беспилотники атаковали Пермский и Новошахтинский НПЗ, а также промышленные предприятия в Ульяновске и Воронеже. Новошахтинский завод после повреждений временно остановил работу, в Пермском крае погиб человек. Два атакованных НПЗ в 2024 году переработали в общей сложности около 15,9 млн тонн нефти — примерно 6% всей первичной нефтепереработки в России, подсчитал The Insider.
Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения и «временно приостановил работу», сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших, по его словам, нет. За ночь над Ростовской областью, по данным властей, уничтожили около 50 беспилотников.
Пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил об атаке на промышленный объект. От осколочных ранений погиб мужчина. Власти утверждают, что ПВО и мобильные группы уничтожили 39 беспилотников. OSINT-аналитики Astra по фото и видео очевидцев установили, что под удар вновь попал НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».
Два НПЗ — около 6% российской нефтепереработки
Пермский НПЗ в 2024 году переработал около 12,6 млн тонн нефти. Новошахтинский завод, по данным источников Reuters, еще 3,3 млн тонн. В сумме — 15,9 млн тонн. Вице-премьер Александр Новак писал, что вся первичная переработка нефти в России в 2024 году составила 266,5 млн тонн. На два атакованных предприятия пришлось около 6% российского объема, подсчитал The Insider.
Оба завода уже неоднократно подвергались атакам. Как писал The Insider, удар 21 августа стал как минимум четвертым подтвержденным случаем нарушения работы Пермского НПЗ после атак беспилотников с начала 2026 года. Тогда остановилась установка АВТ-4, на которую приходилось около 40% мощности предприятия, тогда как АВТ-5 уже не работала после июльского удара.
Новошахтинский завод останавливается после атаки второй раз ровно за месяц. 25 августа он также получил повреждения и временно прекратил работу, писал The Insider.
Другие атаки
В Ульяновске повреждены промышленная и гражданская инфраструктура, утверждает глава региона Алексей Русских. По его словам, пострадали восемь человек: семь взрослых и один ребенок. Из них пять взрослых и ребенок находятся в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы.
Astra установила по материалам очевидцев, что одной из целей атаки был НПП «Завод Искра». Предприятие входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей». На сайте завода говорится, что предприятие — одно из крупнейших российских производителей электронной компонентной базы и высокотехнологичных блоков для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи и аппаратуры специального назначения.
В собственном каталоге продукции «Искра» указывает, что одним из направлений ее деятельности является выполнение НИОКР «в интересах предприятий АО „Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ и Министерства обороны Российской Федерации». Предприятие также разрабатывает и выпускает СВЧ-приемопередающие модули, электронные блоки и полупроводниковые приборы.
В Воронеже пострадали по меньшей мере 13 человек
В Воронеже число пострадавших к утру достигло 13 человек, среди них 6-летний ребенок, утверждает губернатор Александр Гусев. Женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации, еще один человек госпитализирован. Повреждены жилые дома, автомобили, нежилые и производственные здания.
Astra по фото и видео очевидцев установила, что под ударом оказалось предприятие «Воронежсинтезкаучук», принадлежащее СИБУРу. Компания называет его одним из крупнейших российских производителей синтетических каучуков и термоэластопластов. По данным СИБУРа, производственные мощности предприятия достигли 395 тысяч тонн полимеров в год.
На этой же площадке СИБУР в конце 2025 года завершил строительство крупнейшего в России промышленного производства н-бутиллития — катализатора для выпуска синтетических каучуков и термоэластопластов. Мощность установки составляет 350 тонн в год. Компания называла проект важным для замещения импорта и «технологической независимости» производства полимеров. Данных о том, получила ли эта установка повреждения при нынешней атаке, нет.
В оккупированном Луганске после ночной атаки также загорелся гипермаркет строительных материалов «Стройцентр». Astra геолоцировала фото очевидцев к зданию на улице Андрея Линева. До российской оккупации там находился украинский гипермаркет «Эпицентр». Украинские каналы утверждают, что здание использовалось российскими военными как логистический объект, однако независимого подтверждения этому нет.
Минобороны России отчиталось о перехвате почти 600 беспилотников над регионами России, аннексированным Крымом и Черным морем. Независимо проверить это число невозможно.