НПЗ поражены в Перми и Ростовской области, нефтезавод под Новошахтинском остановлен, атаковано предприятие «Алмаз-Антея»

Два НПЗ — около 6% российской нефтепереработки

Пермский НПЗ в 2024 году переработал около 12,6 млн тонн нефти. Новошахтинский завод, по данным источников Reuters, еще 3,3 млн тонн. В сумме — 15,9 млн тонн. Вице-премьер Александр Новак писал, что вся первичная переработка нефти в России в 2024 году составила 266,5 млн тонн. На два атакованных предприятия пришлось около 6% российского объема, подсчитал The Insider.

Оба завода уже неоднократно подвергались атакам. Как писал The Insider, удар 21 августа стал как минимум четвертым подтвержденным случаем нарушения работы Пермского НПЗ после атак беспилотников с начала 2026 года. Тогда остановилась установка АВТ-4, на которую приходилось около 40% мощности предприятия, тогда как АВТ-5 уже не работала после июльского удара.

Новошахтинский завод останавливается после атаки второй раз ровно за месяц. 25 августа он также получил повреждения и временно прекратил работу, писал The Insider.

Другие атаки

В Ульяновске повреждены промышленная и гражданская инфраструктура, утверждает глава региона Алексей Русских. По его словам, пострадали восемь человек: семь взрослых и один ребенок. Из них пять взрослых и ребенок находятся в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы.

Astra установила по материалам очевидцев, что одной из целей атаки был НПП «Завод Искра». Предприятие входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей». На сайте завода говорится, что предприятие — одно из крупнейших российских производителей электронной компонентной базы и высокотехнологичных блоков для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи и аппаратуры специального назначения.