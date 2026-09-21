Венгрия попросила США не вводить против нее санкции за покупку российской нефти. Такие же просьбы Виктора Орбана Вашингтон удовлетворял

Власти Венгрии обратились к США с просьбой не применять против республики закон о вторичных санкциях за закупку российских энергоносителей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду. Как отметило агентство Bloomberg, нынешние власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром заявляют об отказе от пророссийского курса Будапешта, однако обращаются к Вашингтон с такими же просьбами, с какими обращалось прежнее правительство Виктора Орбана.

После того как президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России, позволяющий главе Белого дома вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в число пяти крупнейших покупателей российских нефти или газа, Венгрия попросила Вашингтон сделать для нее исключение, отмечает Bloomberg.

В частности, в США с визитом побывал глава комитета по иностранным делам парламента Венгрии Мартон Хайду, который попросил американских законодателей поддержать исключение для Будапешта. Он заявил:

«Я попросил их о поддержке, чтобы в этот переходный период нам предоставили исключение из американских санкций, направленных против закупок российских энергоносителей. Я попросил поддержки, чтобы Венгрия могла и дальше снижать зависимость от российских энергоносителей и обеспечивать энергоснабжение из нескольких источников».

Ранее министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что страна будет готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года. Он также заверил, что республика ищет возможности отказаться и от российской нефти, однако никаких сроков не обозначил.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что правительство Мадьяра заявляет об отказе от пророссийского курса Венгрии, которого она придерживалась при Орбане. Одновременно с этим оно обращается к Вашингтону с теми же просьбами, что и прежнее правительство. В ноябре 2025 года Орбан заявил, что Белый дом сделал «бессрочное освобождение» для Венгрии от санкций за закупку российских энергоносителей. Он отмечал, что договоренность действительна до тех пор, пока кресло президента в США занимает Трамп, а пост премьера в Венгрии — лично он, Виктор Орбан.

Закон об «адских санкциях» был подписан Трампом 18 сентября 2026 года. Документ предусматривает новые ограничения против российского энергетического, оборонного и финансового секторов, «теневого флота» и российского руководства. При этом из текста закона следует, что в течение 30 дней президент должен повысить пошлины на товары, импортируемые непосредственно из России, до ставки, которая может достигать 500%.

Отдельно закон предусматривает пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в число пяти крупнейших покупателей российских нефти или газа и продолжат новые закупки спустя 30 дней после вступления закона в силу. Под ограничения также могут попасть пять крупнейших стран, помогающих России обходить нефтяные санкции. Список должен пересматриваться каждые 180 дней.

Ранее The Insider писал, что первоначальная версия инициативы предусматривала пошлины до 500% против стран, закупающих российские энергоносители, однако затем этот предел снизили до 100%. При этом президент США сохраняет широкие возможности не применять предусмотренные законом меры. Как ранее рассказывал The Insider эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых, значительная часть ограничений остается на усмотрение президента и исполнительной власти. В частности, конкретная ставка вторичных пошлин может составлять от более чем нуля до 100%.