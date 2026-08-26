После ухода Орбана власти Венгрии назвали действия России угрозой стране, Европе и миру. The Insider сравнил директивы Будапешта за пять лет

Постановления Орбана и Мадьяра ссылаются на резолюцию Совета Безопасности ООН № 2774, принятую в феврале 2025 года. Она призывает быстро завершить конфликт и установить прочный мир между Россией и Украиной, но не называет Россию агрессором и не упоминает территориальную целостность Украины. Новое венгерское постановление фактически дополняет нейтральный текст резолюции прямым осуждением Москвы и поддержкой права Киева на оборону.

Формальные директивы Венгрии при Орбане нередко расходились с практической политикой Будапешта. Его правительство отказывалось поставлять Украине оружие, сохраняло тесные энергетические отношения с Россией и в феврале и марте 2026 года блокировало новый пакет санкций против Москвы и кредит Украине на €90 млрд. Венгрия сняла возражения в апреле после возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», незадолго до передачи власти новому правительству.

При Мадьяре Будапешт начал восстанавливать отношения с Киевом. В июне Венгрия и Украина договорились о правах примерно 100 тысяч этнических венгров, после чего Киев смог открыть первый этап переговоров о вступлении в ЕС. При этом в новом правительстве по-прежнему отказываются отправлять Украине оружие и военных и выступают против ускоренного принятия страны в Евросоюз.

Сам Мадьяр в июне назвал Россию текущей угрозой безопасности Европы. Одновременно он допустил, что после окончания войны европейские страны смогут вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой.

Сравнение документов выявило и более широкий пересмотр политики Венгрии. Инструкция Орбана за 2025 год предписывала выступать против расширения принятой в ООН терминологии о сексуальных и репродуктивных правах, понятии семьи и гендере, в том числе против подходов, ставящих под сомнение определения матери как женщины и отца как мужчины.

В новом же документе эти положения удалены, а делегации, напротив, поручено поддерживать гендерное равенство, защиту прав женщин и детей, равное обращение и активность гражданского общества. При этом прежняя жесткая позиция по миграции сохранилась: в документе она названа прямым риском для безопасности.

Постановление не является новой стратегией национальной безопасности Венгрии и не вводит дополнительных мер против России. Оно определяет официальную позицию, которую венгерская делегация должна представлять в ООН. Как ожидается, 81-я сессия Генассамблеи откроется 8 сентября, а общеполитическая дискуссия пройдет с 22 по 28 сентября.