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Новости

После ухода Орбана власти Венгрии назвали действия России угрозой стране, Европе и миру. The Insider сравнил директивы Будапешта за пять лет

The Insider
Denes Erdos / AP Photo

Denes Erdos / AP Photo

Правительство Венгрии назвало действия России угрозой для самой страны, Европы и «глобального порядка». Формулировка вошла в утвержденные 25 августа инструкции венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписанные премьер-министром Петером Мадьяром. Сравнение The Insider этого постановления с аналогичными документами прошлых лет показывает, что при Викторе Орбане Россия напрямую угрозой для Венгрии не называлась.

В новом документе говорится, что Венгрия осуждает российскую военную агрессию, полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах, а также признаёт ее право на самооборону. Поведение России, согласно постановлению, угрожает Венгрии, Европе и глобальному порядку, а также создает серьезную опасность для венгерского меньшинства в Закарпатье. Одновременно делегации предписано поддерживать переговоры, направленные на достижение устойчивого мира и создание долгосрочных гарантий безопасности.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Bernadett Szabo / Reuters

Поворот, однако, не означает, что при Орбане официальные документы полностью оправдывали российское вторжение. В 2022 году его правительство поручило делегации осуждать «российскую военную агрессию» и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Эта формулировка повторилась в 2023 году и сохранилась в 2024-м, однако война называлась лишь «большим риском для безопасности», а сама Россия — нет.

В 2025 году формулировки правительства Орбана стали значительно мягче. Из инструкции исчезли осуждение российской агрессии и слова о поддержке территориальной целостности Украины, а война была названа «российско-украинским конфликтом», скорейшее завершение которого отвечает интересам Венгрии. Таким образом, правительство Венгрии не впервые официально осудило российское вторжение, но впервые в изученных The Insider ежегодных директивах с 2022 года признало право Украины на самооборону и прямо назвало действия России угрозой самой Венгрии и глобальному порядку.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Denes Erdos / AP Photo

Постановления Орбана и Мадьяра ссылаются на резолюцию Совета Безопасности ООН № 2774, принятую в феврале 2025 года. Она призывает быстро завершить конфликт и установить прочный мир между Россией и Украиной, но не называет Россию агрессором и не упоминает территориальную целостность Украины. Новое венгерское постановление фактически дополняет нейтральный текст резолюции прямым осуждением Москвы и поддержкой права Киева на оборону.

Формальные директивы Венгрии при Орбане нередко расходились с практической политикой Будапешта. Его правительство отказывалось поставлять Украине оружие, сохраняло тесные энергетические отношения с Россией и в феврале и марте 2026 года блокировало новый пакет санкций против Москвы и кредит Украине на €90 млрд. Венгрия сняла возражения в апреле после возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», незадолго до передачи власти новому правительству.

При Мадьяре Будапешт начал восстанавливать отношения с Киевом. В июне Венгрия и Украина договорились о правах примерно 100 тысяч этнических венгров, после чего Киев смог открыть первый этап переговоров о вступлении в ЕС. При этом в новом правительстве по-прежнему отказываются отправлять Украине оружие и военных и выступают против ускоренного принятия страны в Евросоюз.

Сам Мадьяр в июне назвал Россию текущей угрозой безопасности Европы. Одновременно он допустил, что после окончания войны европейские страны смогут вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой.

Сравнение документов выявило и более широкий пересмотр политики Венгрии. Инструкция Орбана за 2025 год предписывала выступать против расширения принятой в ООН терминологии о сексуальных и репродуктивных правах, понятии семьи и гендере, в том числе против подходов, ставящих под сомнение определения матери как женщины и отца как мужчины.

В новом же документе эти положения удалены, а делегации, напротив, поручено поддерживать гендерное равенство, защиту прав женщин и детей, равное обращение и активность гражданского общества. При этом прежняя жесткая позиция по миграции сохранилась: в документе она названа прямым риском для безопасности.

Постановление не является новой стратегией национальной безопасности Венгрии и не вводит дополнительных мер против России. Оно определяет официальную позицию, которую венгерская делегация должна представлять в ООН. Как ожидается, 81-я сессия Генассамблеи откроется 8 сентября, а общеполитическая дискуссия пройдет с 22 по 28 сентября.

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