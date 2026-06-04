Венгрия одобрила продление санкций ЕС против России на год. При Орбане продлевали только на полгода

Будапешт готов одобрить годовое — а не шестимесячное, как раньше, — продление антироссийских санкций Евросоюза. По данным источников Bloomberg, знакомых с ходом переговоров, на заседании послов стран ЕС в среду венгерская сторона присоединилась к группе государств, поддержавших соответствующее предложение. С ним в конце июня выступит председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Продление санкций требует единогласного одобрения всех 27 членов ЕС — это дает каждой стране право вето. До сих пор Венгрия соглашалась лишь на шестимесячные продления. Санкции были введены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Как отмечается, произошедшее — часть масштабного разворота венгерской внешней политики после прихода к власти Петера Мадьяра. Его партия «Тиса» одержала победу над Виктором Орбаном в том числе благодаря обещаниям восстановить отношения Будапешта с ЕС, которые при предыдущем премьере деградировали: Орбан позиционировал Венгрию как ближайшего союзника России в блоке.

В тот же день Мадьяр объявил о соглашении с Украиной по правам венгерского меньшинства — после этого Будапешт снял вето на продвижение Киева к следующему этапу переговоров о вступлении в ЕС.

В последний раз Венгрия при Орбане блокировала 20-й пакет санкций против России в феврале, ссылаясь на прекращение Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба».