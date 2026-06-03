Экспорт нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию почти вернулся к прежнему уровню

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» в мае восстановился до 165 тысяч баррелей в сутки после многомесячного перерыва, сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.

Словакия и Венгрия вновь начали получать нефть по трубопроводу 23 апреля после устранения повреждений на маршруте. Май стал первым полным месяцем поставок после возобновления прокачки. В апреле страны получали лишь около 55 тысяч баррелей в сутки, поскольку нефтепровод работал всего одну неделю.

Несмотря на восстановление поставок, текущие объемы остаются ниже уровня, который наблюдался до остановки трубопровода. До перебоев по «Дружбе» в Венгрию и Словакию поставлялось от 200 до 235 тысяч баррелей нефти в сутки. Reuters отмечает, что за время простоя обе страны предприняли шаги по диверсификации импорта.

Венгерская нефтяная компания MOL, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, сообщила агентству, что с начала года закупила десять различных сортов нефти и намерена продолжать политику диверсификации поставок.

Поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» были остановлены 27 января после повреждения инфраструктуры. Украина заявляла, что нефтепровод пострадал в результате российского удара. На этом фоне обострился конфликт между Киевом с одной стороны и Венгрией и Словакией — с другой. Будапешт и Братислава требовали как можно скорее восстановить прокачку российской нефти. В конце марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет поставлять газ Украине до возобновления транзита российской нефти.

В апреле Украина завершила ремонт нефтепровода, после чего поставки были возобновлены. Тогда же Евросоюз запустил процедуру разблокирования кредита Украине на €90 млрд и начал работу над 20-м пакетом санкций против России.