Венгрия согласилась поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС после соглашения о правах венгерского меньшинства

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт и Киев достигли соглашения о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Украине. По его словам, в случае выполнения договоренностей Венгрия поддержит открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины в Евросоюз.

«Мы достигли того, чего Виктор Орбан не смог добиться за десять лет. Мы пришли к всеобъемлющему соглашению с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав стотысячного венгерского меньшинства»,

— сообщил Мадьяр в Facebook.

По его словам, соглашение стало результатом нескольких недель переговоров между венгерскими и украинскими экспертами, в которых участвовали политические организации и церкви венгров Закарпатья. Мадьяр сообщил, что украинское правительство обязалось в ближайшее время закрепить достигнутые договоренности в законодательстве. Кроме того, соответствующие обязательства будут включены в план действий Украины по вступлению в Евросоюз.

«Если это произойдет, венгерское правительство даст согласие на открытие первого переговорного кластера в отношении Украины»,

— заявил глава правительства.

Согласно достигнутым договоренностям, Украина восстановит систему образования для национальных меньшинств. Венгерские школьники смогут получать образование на родном языке, использовать венгерские национальные символы во время торжественных мероприятий и сдавать экзамены на венгерском языке, уточняет Reuters.

При этом Мадьяр подчеркнул, что его правительство по-прежнему не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Он заявил, что, если Киеву удастся завершить переговоры по всем 33 разделам законодательства в течение 10–15 лет, вопрос о членстве Украины будет вынесен на общенациональный референдум в Венгрии.

Как пишет Financial Times, достигнутая договоренность позволяет разблокировать открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Евросоюз рассматривает переговоры о вступлении двух стран параллельно, поэтому венгерское вето на открытие первого переговорного кластера для Украины одновременно блокировало продвижение Молдовы. По данным издания, открытие первого переговорного кластера может состояться уже 15 июня.

Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. В январе 2025 года Еврокомиссия рекомендовала начать первый этап переговоров о приведении законодательства двух стран в соответствие с нормами ЕС, однако правительство Виктора Орбана заблокировало это решение. Для открытия и закрытия каждого переговорного кластера требуется согласие всех государств — членов Евросоюза.