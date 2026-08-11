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Новости

Правительство Венгрии инициировало расследование о тратах Виктора Орбана на фото и видео для соцсетей. За 3,5 года на это потратили €11 млн

The Insider
Виктор Орбан. Фото: 24.hu

Виктор Орбан. Фото: 24.hu

Канцелярия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра подала в правоохранительные органы жалобу в связи с чрезмерными расходами предыдущей канцеляции Виктора Орбана на создание фото- и видеоконтента для социальных сетей. Как говорится в заявлении, опубликованном на  сайте венгерского правительства, на эти цели за три с половиной года было потрачено 4 млрд форинтов (€10,8 млн) из бюджета.

Госконтракт без конкурса получила компания Triton Communications, которая принадлежала пресс-секретарю Орбана Фанни Камински. Контракт, заключенный в 2022 году, продлевали четыре раза, причем каждый раз с повышением цены (при тех же требованиях к выполняемым работам). Судя по актам о выполнении работ, в один из месяцев было сделано 411 фотографий и 21 минута видео, что обошлось бюджету в 63 млн форинтов (€170 тысяч), говорится в заявлении канцелярии Мадьяра. В документе отмечается, что стоимость работ была завышена как минимум в три раза.

«Кроме того, большая часть контента, созданного в рамках контракта в 2026 году, больше похожа на материалы предвыборной кампании, чем на репортажи о работе премьер-министра», — говорится в заявлении правительства.

Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром пришла к власти в Венгрии в результате выборов, прошедших в апреле, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана и «Фидес». Одним из главных обещаний Мадьяра стало возвращение государственных средств, потерянных из-за коррумпированности прежнего правительства. В июле было создано Национальное агентство по возвращению активов.

В мае полиция в рамках расследования о нецелевом расходовании средств и отмывании денег заморозила счета и активы медиамагната Дьюлы Балаши. Его компании при прежнем правительстве получали госконтракты и на протяжении десятилетия разрабатывали предвыборные кампании для Виктора Орбана. В частности они разработали антиукраинскую избирательную кампанию Орбана, которая представляла прошедшее в апреле голосование как выбор между войной и миром.

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