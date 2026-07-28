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Парламент Венгрии принял закон о создании агентства для возврата государственных средств, незаконно присвоенных за время правления Орбана

The Insider
Парламент Венгрии. Фото: Wikipedia

Парламент Венгрии. Фото: Wikipedia

Парламент Венгрии одобрил закон о создании Национального агентства по возвращению активов. Как пишет Bloomberg, организация, наделенная широкими полномочиями, займется поиском и возвращением государственных активов, незаконно присвоенных — главным образом, за время 16-летнего правления Виктора Орбана.

Особенностью венгерского антикоррупционного агентства будет то, что оно получит полномочия, которые в других странах Европы обычно распределяются между прокуратурой, полицией и органами, расследующими экономические преступления. Национальное агентство по возвращению активов имеет право забирать расследования у других ведомств, получать доступ к конфиденциальным финансовым данным и налагать штрафы до 5 млрд форинтов ($16 млн ) за воспрепятствование своей деятельности.

Агентство сможет расследовать преступления, преследовать подозреваемых в судебном порядке, подавать гражданские иски о возврате активов и даже временно брать под контроль компании, подозреваемые в незаконном присвоении государственных средств.

При правительстве Орбана в Венгрии возникло множество крупных компаний, возглавляемых людьми из окружения премьер-министра. В тот период страна опустилась на последнее место среди государств Евросоюза в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International. Из-за этого ЕС приостанавливал финансирование Венгрии на €10 млрд. Помощь разблокировали после смены власти.

На прошлой неделе Мадьяр объявил о начале операции «Очищение огнем» по борьбе с «венгерской Коза нострой», созданной, по его словам, предыдущим премьером страны Виктором Орбаном и партией Fidesz. Возвращение разворованных денег было одним из ключевых предвыборных обещаний премьер-министра Петера Мадьяра, который пришел к власти после победы на выборах в апреле его партии «Тиса».

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