Венгерский парламент принял поправку к Конституции, которая обяжет президента уйти в отставку

Национальное собрание Венгрии в понедельник, 13 июля, приняло 17-ю поправку к Конституции страны, которая среди прочего предусматривает отставку президента Тамаша Шуйока. Закон о собственной отставке еще должен подписать президент. Об этом сообщают местные СМИ (1, 2).

Поправку одобрили большинством голосом: 139 «за» и 6 «против». Воздержавшихся не было. Коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (KDNP) бойкотировала голосование.

Среди самых важных решений:

срок полномочий президента Тамаша Шуйока истекает на следующий день после обнародования закона;

для членов Конституционного суда вводится возрастное ограничение в 70 лет;

члены парламента могут занимать свой пост не более 12 лет, а избираться — не больше трех раз.

Президентские полномочия

Нынешний премьер страны Петер Мадьяр еще до выборов заявлял, что будет добиваться отставки президента, а уже после победы на них неоднократно называл его «марионеточным президентом Виктора Орбана».

Главный пункт принятых парламентом поправок — отставка действующего президента Тамаша Шуйока. Его полномочия истекут на следующий день после вступления закона в силу (то есть, после его публикации).

Шуйок был избран на этот пост в 2024 году на пять лет — формально этот срок истекает в 2029 году.

Закон при этом должен подписать сам президент — то есть, фактически Шуйоку предстоит подписать поправки о собственной отставке. Сделать он должен это в течение пяти дней после того, как получит документ от спикера венгерского парламента. Сам президент до голосования по поправкам уже неоднократно высказывался против них, утверждая, что они «нарушают верховенство права, демократию и принцип разделения властей».

В свою очередь премьер-министр Петер Мадьяр уже пригрозил ему импичментом, если Шуйок не подпишет документ. В день голосования Мадьяр также подтвердил эти намерения, если Шуйок «подчинится своему мафиозному боссу Виктору Орбану».

Издание Telex перечисляет следующие варианты дальнейшего развития событий:

Шуйок подписывает документ, заявляет, что не согласен с поправками, но все же уходит в отставку; Он уходит в отставку в знак протеста (маловероятно); Президент не подписывает поправки и отправляет их на рассмотрение в Конституционный суд. Последний, однако, может лишь оценить, были ли нарушены процессуальные условия принятия поправок; Шуйок не подписывает поправки и правящая партия «Тиса» запускает процедуру импичмента.

При этом, если процедура импичмента будет запущена, полномочия президента будут приостановлены на время ее рассмотрения. Они временно перейдут председателю Национального собрания.

Ранее при этом такое отстранение от должности Шуйока критиковали не только сторонники Орбана, но и правозащитные организации. Например, Amnesty International назвала это решение «неверным».

После отставки Шуйока у парламента будет тридцать дней, чтобы назначить нового президента: именно Национальное собрание решает судьбу этой должности, а не всенародное голосование. Президент избирается двумя третями голосов парламента. Новый глава государства будет занимать этот пост не более пяти лет, а точнее — до вступления в силу новой Конституции, которую утвердят на всеобщем рефендуме.

Новую Конституцию также ранее анонсировала партия «Тиса». Не исключено, что она также переведет выборы в прямую избирательную кампанию.

Места в парламенте

Согласно поправке, баллотироваться в парламент будет запрещено тем, кто уже занимает этот пост более 12 лет или уже был избран три срока. Как отмечает издание 24.hu, в первую очередь эти изменения затронут политиков из бывших правящих партий — коалиции «Фидес» и KDNP. Многие из их депутатов уже занимают места в парламенте десятилетиями.

Перед голосованием по поправкам лидер «Фидес» в парламенте Гергей Гуляш подал в отставку. Он уже избирался в парламент трижды.

«Крупнейшая оппозиционная фракция не может иметь лидера, который не может баллотироваться на следующих выборах из-за предлагаемых ограничений», — сказал он.

Судебная система

Поправки также ограничивают срок полномочий судей Конституционного суда — они прекратятся, когда тем исполнится 70 лет. Кроме того, они будут избираться на 9 лет вместо 12-ти.

Конституционный суд также вернет себе полномочия, утраченные после 2010 года: они позволят ему проводить расследования по бюджетным и налоговым делам без ограничений.

Отдельно поправки также предусматривают создание нового Национального управления по возвращению и защите активов. Оно займется защитой именно государственных активов — партия «Тисы» ранее анонсировала его как орган, который будет заниматься расследованиями в сфере злоупотребления госсобственностью за последние 20 лет.