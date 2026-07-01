Парламент Венгрии одобрил ликвидацию Управления по защите суверенитета, созданного для поиска иностранного финансирования партий и СМИ

Национальное собрание Венгрии проголосовало за роспуск Управления по защите суверенитета, которое расследовало «процессы, указывающие на иностранное вмешательство», при предыдущем руководстве страны. Об этом пишет местное издание Telex.

Голосование прошло накануне, во вторник, 30 июня. Упразднение Управления поддержало большинство в парламенте: 135 голосов за, 44 — против (члены коалиции с бывшей правящей партией «Фидес») и шесть воздержавшихся.

Управление по защите суверенитета впервые появилось на бумаге в декабре 2023 года — его создание предусматривал законопроект, который также вводил санкции (вплоть до тюремного заключения) для лидеров партий, использующих иностранное финансирование в своих избирательных кампаниях. Управлению позволили расследовать работу организаций, которые используют иностранное финансирование.

Свою работу оно начало в 2024 году и сразу столкнулось с критикой как внутри страны, так и за рубежом: в частности его функции сравнили с действием российского законодательства об «иноагентах». Разбирательства затронули не только партии, но и НКО, и СМИ, которые освещали коррупцию в стране, и не только — например, в 2025-м Управление обвинило местную онлайн-газету Válasz Online в пропаганде, профинансированной Брюсселем, из-за интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теперь же Управление будет ликвидировано. Это решение вступит в силу спустя 15 дней после опубликования законопроекта.

«Национальное собрание заявляет, что Управление по защите суверенитета не выполняет никаких реальных государственных задач и его создание служило исключительно политическим целям и интересам», — говорится в принятом документе.

Истинной целью Управления называют «оказание давления на граждан, организации и СМИ в политических целях», а ликвидация необходима, поскольку такая деятельность «нежелательна в конституционной демократии». Как уточняет издание 24.hu, руководитель Управления Тамаш Ланци не получит выходного пособия. В своих соцсетях он уже заявил, что это решение «подрывает способность Венгрии к самоопределению и организационную систему демократической самообороны».

После прихода к власти в апреле этого года руководство партии «Тиса» объявило, что займется ликвидацией Управления, а ее лидер и ныне премьер-министр Петер Мадьяр назвал ведомство «политическим кнутом».