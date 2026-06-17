После смены власти в Венгрии согласовали прайд, прекратили преследование его организаторов и отказались от анти-ЛГБТ-кампаний

В Венгрии появились первые признаки смягчения государственной политики в отношении ЛГБТ после прихода к власти партии «Тиса» и премьер-министра Петера Мадьяра, рассказали The Insider венгерские правозащитники. В начале июня прокуратура сняла обвинения с мэра Будапешта Гергеля Карачоня и организаторов Budapest Pride, выдвинутые после прайда 2025 года. Кроме того, медиарегулятор выдал лицензию на запуск первого в стране ЛГБТ-телеканала Szívárvány TV, а полиция согласовала проведение следующего прайда.

Собеседники The Insider считают эти события первыми сигналами смены политического курса после 16 лет правления Виктора Орбана. При нем в Венгрии был принят аналог российского закона о «ЛГБТ-пропаганде», запрещено юридическое признание гендерного перехода, ограничены права однополых пар на усыновление, а конституция по-прежнему не признает однополые браки.

Профессор Центрально-Европейского университета Жолт Эньеди говорит, что изменения могут пойти значительно дальше. По его словам, в Венгрии уже обсуждается возможность подготовки новой конституции. Он ожидает, что ЛГБТ-организации будут участвовать в этом процессе.

«Наиболее решительным шагом стало бы введение однополых браков. Я не ожидаю, что Мадьяр сам предложит такую реформу, но могу представить, что в парламенте найдется большинство для ее принятия. Более вероятно, что правительство облегчит процедуру усыновления и сделает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации наказуемой».

Член Венгерского Хельсинкского комитета Жолт Секереш отмечает резкое изменение риторики государства.

«Предыдущее правительство использовало широкий спектр злоупотребительных практик против ЛГБТК-сообщества, включая централизованную пропагандистскую машину в виде масштабных рекламных кампаний на билбордах, в интернете и на телевидении. Представители "Фидес" часто использовали уничижительную и враждебную риторику в отношении ЛГБТК-сообщества и регулярно приравнивали его к педофилам. Правительство под руководством "Тиса" не продолжает эту практику и заявило, что не будет использовать государственные средства для распространения ненавистнических посланий в обществе».

При этом правозащитники подчеркивают, что говорить о полноценном развороте политики пока рано. Прекращение дела против организаторов прайда стало прямым следствием решения Суда Европейского союза, который в апреле признал венгерский закон 2021 года о «защите детей» противоречащим базовым ценностям ЕС.

Это, безусловно, свидетельствует об изменении отношения государства, отмечает директор крупнейшей ЛГБТ-организации в Венгрии Háttér Society Эстер Полгари.

«Однако необходимо отметить, что прекращение дела против организаторов прайда напрямую вытекает из исполнения решения Суда Европейского союза по так называемому закону о пропаганде. Более того, прокуратура стала первым государственным органом, который фактически начал исполнять это решение».

Организатор Budapest Pride Петра Бузаш также говорит о более позитивной атмосфере после смены власти, но подчеркивает, что юридическое положение ЛГБТ-сообщества пока не изменилось.

«За столь короткое время нельзя говорить о заметных изменениях в повседневной жизни. Однако осторожно обнадеживающие изменения уже видны в тоне общественной дискуссии и политических сигналах».

Большинство ограничительных законов, принятых при Орбане, по-прежнему остаются в силе. Однако правозащитники считают, что именно отмена закона 2021 года и дальнейшие изменения в законодательстве станут главным тестом для нового правительства.