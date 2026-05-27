Парламент Венгрии проголосовал за отмену выхода страны из юрисдикции МУС

Национальное собрание Венгрии приняло решение приостановить процесс выхода из Международного уголовного суда (МУС), инициированный правительством Виктора Орбана. Об этом пишут местные СМИ Index и Blikk

В среду, 27 мая, венгерский парламент в рамках исключительной процедуры принял законопроект, отменяющий выход Венгрии из МУС. Соответствующий законопроект, по которому голосовали парламентарии, был внесен накануне от имени правительства новым премьер-министром Петером Мадьяром. 

Документ обосновывал необходимость сохранения членства Венгри в МУС тем, что привлекать виновных в международном суде необходимо «для поддержания мира, безопасности и защиты прав человека». 

Предыдущее правительство Виктора Орбана во главе с партией «Фидес» объявило о намерении инициировать выход Венгрии из МУС прошлой весной. Впоследствии это решение поддержало парламентское большинство. 

Процесс должен был завершиться в июне этого года, однако с победой на парламентских выборах партии «Тиса» ее лидер — Петер Мадьяр — заявил, что его партия приостановит выход страны из юрисдикции МУС. На голосовании в среду все члены партии «Тиса» проголосовали за отмену выхода страны из юрисдикции суда, коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (KDNP) — против (133 голоса против 37). 

О выходе из юрисдикции МУС предыдущее правительство Венгрии объявляло на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ордер на его арест международный суд выдал в ноябре 2024 года. 

