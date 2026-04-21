Правительство «Тисы» намерено остановить выход Венгрии из МУС — Петер Мадьяр

Новое правительство Венгрии приостановит выход страны из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), инициированный премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом в разговоре с журналистами заявил Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии.

По словам Мадьяра, правительство «Тисы» «твердо намерено остановить процесс выхода и сохранить членство Венгрии в МУС». О намерении выйти из юрисдикции Суда Венгрия объявила в апреле прошлого года, а официальное уведомление генсекретарю ООН подала в июне — процесс должен был занять год.

Мадьяра спросили, что будет ожидать в таком случае премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого среди прочих пригласили на церемонию, посвященную 70-летию венгерского восстания, которая пройдет в этом году. Ранее об этом сообщила посол Израиля. Мадьяр намекнул, что Венгрия исполнит ордер МУС на его арест:

«Если страна является членом Международного уголовного суда и на ее территорию страны прибывает человек, который находится в розыске, то его необходимо задержать. И, я думаю, мне не нужно объяснять по телефону, что его задержат. Я предполагаю, что каждое государство и правительство знакомо с этими законами».

Мадьяр также уточнил, что не делал исключений и пригласил на церемонию всех мировых лидеров, с кем разговаривал после своей победы на выборах.

Ранее Нетаньяху уже приезжал в Венгрию, причем после того, как был выдан ордер на его арест. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил его в Будапешт еще в ноябре 2024 года — через день после того, как МУС выдал ордер на арест израильского лидера.