Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии, считает, что новому венгерскому правительству придется пойти на переговоры с Москвой. Об этом он заявил в интервью газете Népszava:

«Было бы неплохо иметь правительство, которое занимается реальными проблемами венгерского народа. Конечно, в таком случае нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение России и Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время. Необходимо усилить диверсификацию, но это не произойдет в одночасье. При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем».

Выступая перед сторонниками вечером 12 апреля, после окончания голосования, Мадьяр заявил, что «Тиса» победила, потому что Венгрия «хочет снова стать европейской страной» и не быть ничьим вассалом. «Страна, где никто не подвергается преследованию за инакомыслие. Где никто не подвергается стигматизации за любовь иную, чем у большинства», — добавил политик.

По данным Национального избирательного бюро Венгрии на утро 13 апреля, обработано 98,94% бюллетеней. «Тиса» получает 138 мест в парламенте из 199-ти. Таким образом, партия получает конституционное большинство. Партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана займет 55 мест в новом парламенте. Еще 6 мандатов достались партии «Наша родина».

Орбан накануне вечером признал поражение и поздравил «Тису» с победой. Его поддерживали и Москва, и Вашингтон. Менее чем за неделю до выборов в Будапешт приезжал вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали всё, что могли, чтобы удержать народ Венгрии в подчинении, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту народа Венгрии», — заявил тогда Вэнс, выразив поддержку Орбану.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко сказал в беседе с The Insider, что, хотя тема нефтепровода «Дружба» остается чувствительной для Венгрии, новое правительство страны будет строить отношения с Москвой и Киевом в общеевропейском русле.