Орбан признал поражение и поздравил «Тису» с победой после обработки более 50% бюллетеней

Лидер «Тисы» Петр Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook, что Орбан уже поздравил его с победой по телефону.

О признании поражения сообщает и Reuters: выступая перед сторонниками в Будапеште, Орбан заявил, что результат выборов «очевиден» и «болезненный» для его партии, и подтвердил, что поздравил победителей. По его словам, «Фидес» продолжит работу в оппозиции.

Несмотря на сопоставимые результаты по партийным спискам, «Фидес» значительно уступает в одномандатных округах: «Тиса» выигрывает 95 округов против 11, что и обеспечивает ей решающее преимущество.

Венгерская избирательная система сочетает пропорциональную и мажоритарную модели, и именно результаты в округах в значительной степени определяют итоговое распределение мандатов.