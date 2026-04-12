Орбан признал поражение и поздравил «Тису» с победой после обработки более 50% бюллетеней

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение правящей коалиции «Фидес» — ХДНП на парламентских выборах и поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой.
После обработки 60,24% бюллетеней «Тиса» получает 136 мандатов, что превышает порог конституционного большинства (133 из 199 мест). У «Фидес» — ХДНП — 56 мест, у партии «Наша родина» — 7 мест, следует из данных Национального избирательного бюро Венгрии.
Лидер «Тисы» Петр Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook, что Орбан уже поздравил его с победой по телефону.
О признании поражения сообщает и Reuters: выступая перед сторонниками в Будапеште, Орбан заявил, что результат выборов «очевиден» и «болезненный» для его партии, и подтвердил, что поздравил победителей. По его словам, «Фидес» продолжит работу в оппозиции.
Несмотря на сопоставимые результаты по партийным спискам, «Фидес» значительно уступает в одномандатных округах: «Тиса» выигрывает 95 округов против 11, что и обеспечивает ей решающее преимущество.
Венгерская избирательная система сочетает пропорциональную и мажоритарную модели, и именно результаты в округах в значительной степени определяют итоговое распределение мандатов.