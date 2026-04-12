«Мы, жители Будапешта, стоим на стороне добра». На фоне выборов в столице Венгрии проходит выставка о российских политзаключенных женщинах

На открытии выступил мэр Будапешта Гергей Карачонь, который связал выставку с проходящими в стране выборами:

«Не будет преувеличением сказать, что воскресные выборы, помимо прочего, о том, встанем ли мы на сторону женщин с этих портретов или на сторону их тюремщиков и мучителей. Эти выборы могут помочь нам показать, что мы, венгры, сохранили свой моральный компас. Тот компас, который правительство Венгрии потеряло уже по меньшей мере десять лет назад. У всех нас будет возможность показать, что Венгрия не тождественна своему правительству, которое поначалу лишь хотело размыть границу между агрессором и жертвой, между злом и добром, а затем либо открыто встало на сторону агрессора, либо стало вассалом зла. Я уверен, что эта выставка поможет принять решение тем, у кого еще есть сомнения. То, что эта выставка после Парижа и Вены доступна любому желающему и в сердце Будапешта, — это декларация. Это позиция. Демонстрация того, что мы сохранили наш моральный компас. Немой крик о том, что мы способны провести четкую черту между добром и злом. Тихое, но не терпящее возражений заявление о том, что мы, жители Будапешта, стоим на стороне добра».

Организаторы отмечали, что проведение выставки в Венгрии накануне выборов связано с политическим контекстом. По их оценке, правительство Виктора Орбана остается одним из наиболее лояльных к Кремлю в Евросоюзе, а сама выставка призвана привлечь внимание к нарушениям прав человека в России и поддержать общественную дискуссию.

Сокураторка выставки, активистка ФАС Лёля Нордик на открытии заявила, что проект носит не только антивоенный, но и антиавторитарный характер.

«Мы считаем, что режим Путина представляет угрозу правам человека, в частности правам женщин, не только в России, не только в Украине, но и во всем мире. И для нас очень важно открыть эту выставку в Будапеште, поскольку у Венгрии и России сложились весьма проблематичные исторические связи, особенно с учетом ухода вправо в политике, консервативных ценностей и антиправозащитных настроений, и это вызывает у нас серьезную озабоченность. И мы здесь сегодня, потому что хотим навести мосты между российским гражданским обществом и венгерским гражданским обществом, которые выступают за права человека, против фашизма, против авторитаризма, против войны и против насилия»,

— заявила она.

Активистка также упомянула недавнее решение Верховного суда России о признании «Мемориала» «экстремистской организацией», отметив, что это лишает поддержки политзаключенных. Говоря о выборах в Венгрии, она добавила, что российские власти заинтересованы в сохранении у власти правых политиков в Европе и стремятся влиять на результаты голосования.

На выставке представлены портреты Оксаны Баулиной, Евгении Беркович, Марии Бонцлер, Рамили Галим (Саитовой), Надин Гейслер, Полины Евтушенко, Ольги Назаренко, Татьяны Лалетиной, Любови Лизуновой, Людмилы Разумовой, Марии Москалевой, Елены Осиповой, Светланы Петрийчук и Марии Пономаренко.

Работы созданы художницами Кристиной Ахмадиев, Дарьей Апахончич, artemis, p. b., Дашей Бурлешиной, Алисой Горшениной, Baba Pasha, Алиной Панасенко, Марией Рахманиновой, Александрой Скочиленко и другими участницами, часть которых выступают анонимно.