

 

 

 

 

 

Верховный суд признал «экстремистским» движение «Мемориал»

The Insider
Верховный суд РФ признал «экстремистской организацией» международное общественное движение «Мемориал». Об этом пишет РИА «Новости».

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Деятельность движения, по решению суда, теперь запрещена на территории России. 

На прошедшее в четверг заседание, как отмечало РИА «Новости», пришли сотрудники европейских посольств. Адвоката Леонида Соловьëва, представлявшего интересы «Мемориала», при этом не допустили к участию в процессе — его удалили из зала суда, сообщил проект «Слово защите». 

Накануне возможное объявление «Мемориала» «экстремистским» осудили в норвежском Нобелевском комитете. В организации призвали российские власти отозвать соответствующий иск и заявили, что «признание такой организации экстремистской является оскорблением основополагающих ценностей человеческого достоинства и свободы выражения мнения».

О требовании Минюста признать «Мемориал» «экстремистской организацией» стало известно в конце марта этого года. 

Еще в 2021-м правозащитный центр «Мемориал» и просветительское общество «Международный мемориал» были ликвидированы решениями суда. Судья согласился с доводами Генпрокуратуры, которая обвинила организации в неисполнении закона об «иноагентах», а в случае «Международного Мемориала» — в «искажении исторической памяти, создании лживого образа СССР и очернении памяти о Великой Отечественной войне». 

Продолжателем и преемником ликвидированного Международного общества «Мемориал» стала Международная ассоциация «Мемориал», которая была учреждена в Женеве в 2023-м. В феврале этого года ее внесли в реестр «нежелательных организаций».

