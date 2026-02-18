Международную ассоциацию «Мемориал» признали «нежелательной организацией»

Министерство юстиции России 17 февраля внесло в реестр «нежелательных организаций» Международную ассоциацию «Мемориал», немецкую организацию Zukunft Memorial e.V. («Будущее. Мемориал»), британское Общество Генри Джексона (The Henry Jackson Society), Японское агентство по международному сотрудничеству (Japan International Cooperation Agency, JICA), медиа «Арктида», а также грузинскую «Гражданскую инициативу за демократический и евроатлантический выбор» (Civic Initiative for Democratic and Euro-Atlantic Choice).

Международная ассоциация «Мемориал» была учреждена 16 мая 2023 года в Женеве 15 организациями сети «Мемориал» из девяти стран. Учредители заявляли, что новая структура станет продолжателем и преемником Международного общества «Мемориал», ликвидированного в России в 2022 году. В первый состав правления вошли представители России, Украины, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Польши, Чехии и Израиля. Сопредседателями были избраны Андреа Гуллотта, Ирина Щербакова и Евгений Захаров.

В декларации ассоциации говорилось, что она намерена продолжить историко-просветительскую и правозащитную работу, в том числе исследование политических репрессий в СССР и на постсоветском пространстве, документирование нарушений прав человека и продвижение ценностей демократии и верховенства права. Отдельно подчеркивалась антивоенная позиция организации.

При этом перечень 15 организаций, учредивших Международную ассоциацию «Мемориал», публично полностью не раскрывался. В открытых источниках названы страны, из которых они происходят, и состав правления, однако полный список юридических лиц не публиковался.

Сообщество «Мемориала» сформировалось в конце 1980-х годов как движение по исследованию и сохранению памяти о жертвах политических репрессий. Среди его основателей были, в частности, Андрей Сахаров и другие правозащитники. В декабре 2021 года Верховный суд РФ ликвидировал Международное общество «Мемориал», а Мосгорсуд — Правозащитный центр «Мемориал». В 2022 году российский «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира.

«Арктида» — медиа и некоммерческая инициатива, заявляющая о фокусе на проблемах российской Арктики. Проект публикует материалы о климатических изменениях в регионе, коррупции при освоении арктических ресурсов и положении коренных народов. В своих расследованиях «Арктида» утверждает, что часть структур и участников, принимающих решения по развитию российской Арктики, могут быть вовлечены в коррупционные схемы и получать выгоду от проектов, наносящих ущерб окружающей среде. Организация называет своей задачей повышение прозрачности процессов в регионе и комплексное рассмотрение тем климата, управления и прав коренных сообществ.

После внесения в реестр «Арктида» заявила, что не согласна с присвоенным статусом, однако прекращает все проекты и программы в России, а также сотрудничество с людьми и организациями, находящимися или зарегистрированными в стране, чтобы «не подвергать их опасности». В сообщении подчеркивается, что команда возьмет паузу в публикациях и позднее примет решение о продолжении работы. Авторы проекта призвали находящихся в России читателей не распространять материалы «Арктиды» публично и удалить прежние репосты, отметив при этом, что чтение материалов и подписка на соцсети сами по себе не образуют правонарушения.

Грузинская организация Civic IDEA (Civic Initiative for Democratic and Euro-Atlantic Choice — «Гражданская инициатива за демократический и евроатлантический выбор») позиционирует себя как независимую некоммерческую структуру, работающую в сфере развития демократического управления и верховенства права в Грузии. В числе заявленных целей — укрепление институтов, подотчетности власти и продвижение евроатлантической интеграции страны. Одним из ключевых направлений деятельности Civic IDEA называет мониторинг и анализ иностранного влияния в Грузии, включая присутствие Китая, а также оценку последствий этого влияния для национальной безопасности и демократических институтов.

Британское Общество Генри Джексона (The Henry Jackson Society) — основанный в 2005 году аналитический центр, названный в честь американского сенатора Генри Джексона. В программных документах организация заявляет о поддержке либеральной демократии, верховенства права, прав человека и рыночной экономики, выступает за активную внешнюю политику демократических государств и сохранение сильного военного потенциала стран НАТО. Центр позиционирует себя как независимую площадку для исследований и дискуссий по вопросам международной политики и безопасности.

Японское агентство по международному сотрудничеству (Japan International Cooperation Agency, JICA) — государственное агентство Японии, созданное в 2003 году в результате реформы системы официальной помощи развитию. JICA администрирует основную часть японской помощи развивающимся странам, включая гранты, льготные кредиты и программы технического сотрудничества. Агентство реализует проекты более чем в 150 странах, имеет сеть зарубежных представительств и участвует в работе Комитета по содействию развитию ОЭСР. Среди направлений деятельности — поддержка экономического и социального развития, программы в сфере здравоохранения, образования, инфраструктуры и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Согласно российскому законодательству, участие в деятельности организации, признанной «нежелательной», сначала влечет административную ответственность, а при повторном привлечении — уголовную. При этом финансирование такой организации или сбор средств для нее, а также организация ее деятельности образуют состав уголовного преступления сразу, без предварительного административного наказания. Статья 284.1 УК РФ предусматривает за участие до 4 лет лишения свободы, за финансирование — до 5 лет, а за организацию деятельности — до 6 лет лишения свободы. По данным правозащитных проектов, в последние годы число дел о причастности к «нежелательным» организациям растет.

