Минюст потребовал признать «Мемориал» «экстремистской» организацией

Российское министерство юстиции подало иск в Верховный суд с требованием признать «Мемориал» «экстремистской» организацией. Внимание на карточку дела на сайте суда обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Заседание по делу пройдет 9 апреля в закрытом режиме.

Правозащитный центр «Мемориал» и просветительское общество «Международный мемориал» были ликвидированы в 2021 году. Инициатором дел в обоих случаях была прокуратура: она обвинила организации в неисполнении закона об «иноагентах», а в случае «Международного Мемориала» прокурор утверждал, что тот «искажает историческую память, создает лживый образ СССР и очерняет память о Великой Отечественной войне».