Премьер Венгрии Мадьяр объявил об операции по борьбе с «мафией Орбана»: президент уйдет с поста, начнет работу управление по защите активов

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на внеочередной сессии Национального собрания страны объявил о начале операции «Очищение огнем» по борьбе с «венгерской Коза нострой», созданной, по его словам, предыдущим премьером страны Виктором Орбаном и партией Fidesz. Об этом сообщает издание Nepsava.

Одной из центральных структур этой операции станет Национальное управление по возвращению и защите активов, которое должно расследовать прошлые финансовые преступления, возвращать выведенные за границу активы и предотвращать будущие злоупотребления. Мадьяр заявил, что к работе в этом органе будут привлечены «лучшие сотрудники полиции, следователи, прокуроры, финансовые специалисты, аудиторы, налоговые эксперты, IT-специалисты и юристы страны».

Также осенью, в сентябре, планируется масштабная конституционная реформа, по завершении которой новая конституция будет ратифицирована на референдуме. Поправки в Конституцию позволят Конституционному суду избирать председателя из числа своих членов и установят верхний возрастной предел для судей в 70 лет. Полномочия тех, кто старше этого возраста, будут прекращены.

Кроме того, срок полномочий членов парламента предлагается увеличить до 12 лет. Если эта поправка будет принята, лидеры Fidesz не смогут баллотироваться в парламент на выборах 2030 года. На следующий день после принятия новой Конституции будут прекращены полномочия президента страны Тамаша Сульока. Ранее Мадьяр несколько раз призывал его уйти в отставку, однако тот отказывался — и подал ходатайство в Конституционный суд, требуя решить, насколько законно вносить поправки в Конституцию с целью его отставки. Однако судьи КС воздержались от рассмотрения его ходатайства, ссылаясь на личную заинтересованность, и в итоге оно было снято с повестки дня из-за невозможности достигнуть кворума.