Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

447

 

 

 

 

 

Новости

ЕС согласовал новые санкции против израильских поселенцев. Эту меру до победы Мадяра блокировала Венгрия

The Insider
Палестинцы забирают свои вещи из дома на Западном берегу после нападения израильских поселенцев. Фото: Anadolu

Палестинцы забирают свои вещи из дома на Западном берегу после нападения израильских поселенцев. Фото: Anadolu

Министры иностранных дел Евросоюза согласовали новый пакет санкций в отношении израильских поселенцев - обитателей населенных пунктов, расположенных на территории Западного берега реки Иордан за так называемой "Зелёной чертой", ограничивающей международно признанную территорию Израиля. Об этом на своей странице в Twitter (X) написала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. 

Как пишет Der Spiegel, санкции будут направлены против трех человек и четырех организаций. Их имена и названия не называются, однако уточняется, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир в этот список не вошли. Причиной стало насилие поселенцев против местных жителей-палестинцев. Впервые санкции со стороны ЕС против поселенцев за насилие в отношение палестинцев были введены в 2024 году, но их расширение блокировала Венгрия, которую тогда возглавлял Виктор Орбан. После прихода к власти его оппонента Петера Мадяра в результате победы его партии "Тиса" на парламентских выборах, политика страны изменилась. Одновременно с этим решением Каллас объявила о введении новых санкций против лидеров палестинского террористического движения ХАМАС. 

Решение ЕС раскритиковал глава МИД Израиля Гидеон Саар, заявив, что ЕС ввел санкции против израильских граждан и учреждений произвольно и по политическим причинам. Также он назвал недопустимым приравнивание израильтян к членам ХАМАС. 

В начале мая издание The Guardian рассказало, что израильский резервист застрелил  14-летнего ученика школы для мальчиков в палестинской деревне Мугайир на Западном берегу, а затем - младшего брата учителя английского языка из той же школы, который жил вместе с семьей рядом с ней. Издание опубликовало видео, на котором испуганные дети прячутся на лестничных клетках. Убитого мальчика звали Аус аль-Наасан, его отца в 2019 году застрелил еврейский поселенец. Через несколько часов после произошедшего поселенцы разрушили еще одну школу для палестинских детей на Западном берегу - в Хаммамат-аль-Мале, финансируемую Великобританией и ЕС. В ответ на это французское правительство, профинансировавшее строительство школы, потребовало от Израиля компенсации за разрушение. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте