ЕС согласовал новые санкции против израильских поселенцев. Эту меру до победы Мадяра блокировала Венгрия

Министры иностранных дел Евросоюза согласовали новый пакет санкций в отношении израильских поселенцев - обитателей населенных пунктов, расположенных на территории Западного берега реки Иордан за так называемой "Зелёной чертой", ограничивающей международно признанную территорию Израиля. Об этом на своей странице в Twitter (X) написала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Как пишет Der Spiegel, санкции будут направлены против трех человек и четырех организаций. Их имена и названия не называются, однако уточняется, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир в этот список не вошли. Причиной стало насилие поселенцев против местных жителей-палестинцев. Впервые санкции со стороны ЕС против поселенцев за насилие в отношение палестинцев были введены в 2024 году, но их расширение блокировала Венгрия, которую тогда возглавлял Виктор Орбан. После прихода к власти его оппонента Петера Мадяра в результате победы его партии "Тиса" на парламентских выборах, политика страны изменилась. Одновременно с этим решением Каллас объявила о введении новых санкций против лидеров палестинского террористического движения ХАМАС.

Решение ЕС раскритиковал глава МИД Израиля Гидеон Саар, заявив, что ЕС ввел санкции против израильских граждан и учреждений произвольно и по политическим причинам. Также он назвал недопустимым приравнивание израильтян к членам ХАМАС.

В начале мая издание The Guardian рассказало, что израильский резервист застрелил 14-летнего ученика школы для мальчиков в палестинской деревне Мугайир на Западном берегу, а затем - младшего брата учителя английского языка из той же школы, который жил вместе с семьей рядом с ней. Издание опубликовало видео, на котором испуганные дети прячутся на лестничных клетках. Убитого мальчика звали Аус аль-Наасан, его отца в 2019 году застрелил еврейский поселенец. Через несколько часов после произошедшего поселенцы разрушили еще одну школу для палестинских детей на Западном берегу - в Хаммамат-аль-Мале, финансируемую Великобританией и ЕС. В ответ на это французское правительство, профинансировавшее строительство школы, потребовало от Израиля компенсации за разрушение.