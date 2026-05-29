ЕС разблокирует €16,4 млрд для Венгрии, замороженных за нарушение законодательства ЕС. Мадьяр назвал это успехом реформ

Петер Мадьяр. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Еврокомиссия согласилась разблокировать для Венгрии €16,4 млрд замороженных средств после реформ, проведенных новым правительством страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. 

Встреча премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с Урсулой фон дер Ляйен состоялась сегодня, 29 мая. 

По словам главы Еврокомиссии, Венгрия получит €10 млрд из фонда восстановления экономики Next Generation EU, €4,2 млрд из фонда сплочения ЕС и еще €2,2 млрд будут разблокированы после завершения реформ в сфере образования. 

Премьер-министр Венгрии заявил, что средства направят на восстановление экономики, развитие государственных услуг и поддержку бизнеса. Он также назвал соглашение доказательством эффективности антикоррупционных реформ нового правительства. 

Перед встречей Мадьяр говорил, что рассчитывает на политическое соглашение о разблокировке замороженнных средств. 

Издание Politico напоминает, что средства были заморожены из-за нарушений законодательства ЕС правительством Виктора Орбана, который управлял страной 16 лет подряд и проиграл выборы в апреле 2026 года. 

В частности, речь идет о коррупции, нарушениях принципа верховенства права и прав человека. Так, в июне 2024 года Европейский суд оштрафовал страну на 200 млн евро за несоблюдение политики приема беженцев, принятой во всем союзе. А в феврале 2026 года Европейский суд постановил, что Венгрия нарушила право на свободу слову, лишив независимую радиостанцию Klubradio лицензии на вещание. В апреле того же года суд признал незаконным венгерский закон «о защите детей», поскольку он стигматизирует и маргинализирует ЛГБТ+ лиц. 

Как писало издание Financial Times, ЕС поставил Будапешту 27 условий для получения доступа к финансированию, включая восстановление независимости судебной системы и введение более жестких антикоррупционных механизмов. Условия должны быть выполнены до 31 августа 2026 года.

После прихода к власти новое правительство Венгрии сразу начало подготовку необходимых реформ. В парламент внесены поправки, ограничивающие срок пребывания премьер-министра у власти восемью годами, а также поправки, предусматривающие ликвидацию фондов, связанных с коррупцией.

Кроме того, власти Венгрии рассчитывают получить от ЕС еще €16 млрд на оборонные расходы по программе SAFE. Кредитный план для Венгрии по этой программе был отложен в марте этого года из-за вето, наложенного бывшим премьер-министром страны Виктором Орбаном на предоставление помощи Украине. 

