Петер Мадьяр назвал семь глав министерств в новом правительстве Венгрии

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскрыл первый состав будущего кабинета, назвав семь министров на пресс-конференции по итогам первого заседания парламентской фракции победившей на выборах партии «Тиса», сообщает Daily News Hungary. В общей сложности новое правительство будет включать 16 министерств, остальные имена Мадьяр пообещал назвать позднее на этой неделе.

Пост министра обороны займет Ромулус Русин-Сенди — бывший начальник Генерального штаба венгерской армии. Во главе МИД встанет Анита Орбан, в свое время работавшая в венгерском дипломатическом ведомстве и занимавшаяся вопросами энергетической безопасности. Объединенное министерство экономики и энергетики возглавит Иштван Капитань — бывший топ-менеджер венгерского подразделения Shell. Минфин достанется Андрашу Карману, специализировавшемуся на экономическом консультировании во время предвыборной кампании «Тисы».

Министерство природоохраны возглавит Ласло Гайдош — директор зоопарка города Ньиредьхаза, а аграрное ведомство получит Сабольч Бона. На пост председателя парламента Мадьяр выдвинул Агнеш Форштоффер.

Мадьяр особо подчеркнул, что новое правительство откажется от практики «суперминистерств», которую последовательно применял Орбан, объединявший несколько сфер под управлением одного ведомства. Теперь каждое направление получит отдельный портфель с четко очерченными полномочиями. Среди первоочередных задач кабинета — разблокирование замороженных средств ЕС. Мадьяр рассчитывает заключить политическое соглашение с Европейской комиссией в период с 15 по 20 мая.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, «Тиса» получила конституционное большинство, завоевав свыше двух третей мест в парламенте. Новое правительство должно быть официально сформировано в начале мая — после того, как парламент изберет Мадьяра премьером на своем первом заседании. Ранее The Insider разбирал, насколько обоснованны утверждения, что позиции «Тисы» по Украине принципиально отличаются от курса Орбана.